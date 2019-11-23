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    Порадуют ли «огурцы» публику на «Бенито Вильямарин»?

    «Бетис» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бетис» — «Валенсия»
    Игрок «Бетиса»
    В субботу, 23 ноября, в рамках 14-го тура испанской Примеры «Бетис» в Севильи на стадионе «Бенито Вильямарин» сыграет с «Валенсией». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2019 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 18:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
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    «Бетис»

    Перед 14 игровым днем, «Бетис» находится лишь на 17-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры, находясь только в четырех очках от зоны вылета.

    За последние пять поединков «огурцы» добился всего лишь одной победы, переиграв в 11 туре «Сельту» в родных стенах со счетом 2:1, еще они раз сыграли вничью и трижды проиграли.

    Мировая состоялась с мадридским «Реалом» (0:0) в гостевой игре, уступили на выезде «Реалу Сосьедаду» (1:3) и «Гранаде» (0:1), а также в родных стенах своему злейшему врагу — «Севилье» (1:2).

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  • 29/10/2019

    • На «Бенито Вильямарине» в текущем сезоне «Бетис» победил в трех играх из семи, дважды сыграл вничью и проиграл такое же количество матчей, разница мячей — 11:9.

    «Валенсия»

    После 13-ти туров в испанском чемпионате, «Валенсия» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков, уступая топ-4 четыре балла.

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    Такое низкое положение в Примере связано с тем, что «летучие мыши» разрывается на два фронта, кроме Ла Лиги, они играют еще в Лиге чемпионов, где ведут борьбу за выход в плей-офф.

    На данный момент у «оранжевых» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой последние три встречи они в этом отрезке победили. Одолели «Эспаньол» (2:1) и «Гранаду» (2:0) в чемпионате, а также французский «Лилль» (4:1) в ЛЧ.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Валенсия» провела шесть игр, в которых дважды победила, раз сыграла вничью и трижды уступила, разница забитых и пропущенных — 7:11.

    Стоит отметить, что в этом поединке левантийцам не поможет российский хавбек Денис Черышев.

    В прошлом сезоне Примеры «Валенсия» обыграла в Севильи «Бетис» со счетом 2:1, а в другом поединке была ничья — 0:0.

    Прогноз на «Бетис» — «Валенсия»

    Хоть «Бетис» и идет очень низко в Примере, но на своем поле способен дать бой любому сопернику. Предлагаем поставить — 1Х. 0

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    «Бетис» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Бетис» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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