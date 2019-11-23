«Бетис» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, в рамках 14-го тура испанской Примеры «Бетис» в Севильи на стадионе «Бенито Вильямарин» сыграет с «Валенсией». Начало игры — в 18:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Валенсия».

«Бетис»

Перед 14 игровым днем, «Бетис» находится лишь на 17-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры, находясь только в четырех очках от зоны вылета.

За последние пять поединков «огурцы» добился всего лишь одной победы, переиграв в 11 туре «Сельту» в родных стенах со счетом 2:1, еще они раз сыграли вничью и трижды проиграли.

Мировая состоялась с мадридским «Реалом» (0:0) в гостевой игре, уступили на выезде «Реалу Сосьедаду» (1:3) и «Гранаде» (0:1), а также в родных стенах своему злейшему врагу — «Севилье» (1:2).

На «Бенито Вильямарине» в текущем сезоне «Бетис» победил в трех играх из семи, дважды сыграл вничью и проиграл такое же количество матчей, разница мячей — 11:9.

«Валенсия»

После 13-ти туров в испанском чемпионате, «Валенсия» находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков, уступая топ-4 четыре балла.

Такое низкое положение в Примере связано с тем, что «летучие мыши» разрывается на два фронта, кроме Ла Лиги, они играют еще в Лиге чемпионов, где ведут борьбу за выход в плей-офф.

На данный момент у «оранжевых» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой последние три встречи они в этом отрезке победили. Одолели «Эспаньол» (2:1) и «Гранаду» (2:0) в чемпионате, а также французский «Лилль» (4:1) в ЛЧ.

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На выезде в текущем розыгрыше Примеры «Валенсия» провела шесть игр, в которых дважды победила, раз сыграла вничью и трижды уступила, разница забитых и пропущенных — 7:11.

Стоит отметить, что в этом поединке левантийцам не поможет российский хавбек Денис Черышев.

В прошлом сезоне Примеры «Валенсия» обыграла в Севильи «Бетис» со счетом 2:1, а в другом поединке была ничья — 0:0.

Прогноз на «Бетис» — «Валенсия»

Хоть «Бетис» и идет очень низко в Примере, но на своем поле способен дать бой любому сопернику. Предлагаем поставить — 1Х. 0