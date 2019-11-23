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    Кто из претендентов на титул еще больше отстанет от «Ливерпуля»?

    «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси»
    Рахим Стерлинг
    В субботу, 23 ноября, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Челси» в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 20:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.80
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    Подопечные Пепа Гвардиолы одержали восемь побед, один раз сыграли вничью и потерпели три поражения, последнее из которых случилось как раз в предыдущем туре — от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

    В Лиге чемпионов «горожане» выступают успешнее, хотя и там 6 ноября они умудрились сыграть вничью с «Аталантой» (1:1), из-за чего не смогли досрочно оформить выход в 1/8 финала.

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    После травм у «Манчестер Сити» восстанавливаются Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане и Эдерсон.

    «Челси»

    Лондонский «Челси» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 26 баллами.

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    • На счету команды Фрэнка Лэмпарда восемь побед, две ничьи и два поражения. Победная серия лондонце в национальном первенстве насчитывает шесть встреч.

    «Челси» тоже играет в Лиге чемпионов, где ведет отчаянную борьбу с «Аяксом» и «Валенсией» за выход в 1/8 финала. 5 ноября «синие» на своем поле разошлись миром с амстердамской командой (4:4), доигрывавшей встречу вдевятером.

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    • В лазарете «Челси» пребывают Марко ван Гинкел, Росс Баркли, Рубен Лофтус-Чик и Антонио Рюдигер.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.41, победа «Челси» — 6.50, ничья — 5.30.

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    Встреча на «Этихаде» важна для обеих команд, которые и так серьезно отстают от лидирующего «Ливерпуля». Еще одна ничья — и «красные» получат шанс оторваться от «синих» сразу на десять очков, отыграть которые будет невероятно сложно.

    «Челси» в последнее время стабильно набирает очки в АПЛ, но, как нам кажется, многие переоценивают возможности подопечных Лэмпарда, которые не играли против прямых конкурентов с конца сентября. Лига чемпионов, точнее игра с «Аяксом», показала, что у лондонцев достаточно слабых сторон.

    Да, «горожане» тоже не безгрешны, но, по нашему времени, последний перерыв должен был пойти им на пользу. Возможно, их лазарет опустеет, и они смогут хоть немного прибавить в игровом плане.

    Полагаем, что «Сити» будет ближе к успеху, поэтому рекомендуем присмотреться к ставке «хозяева не проиграют и тотал голов больше 2,5» за 1.70.

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал голов больше 2,5» за 1.80. И «Манчестер Сити», и «Челси» в этом сезоне играют результативно, поэтому должны порадовать болельщиков зрелищной игрой. 0

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    «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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