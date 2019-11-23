«Лион» — «Ницца». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч Лиги 1 22 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, в матче 14-го тура французской Лиги 1 «Лион» примет «Ниццу». Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Лион» — «Ницца».

«Лион»

Из-за плохих результатов, которые команда демонстрировала с сентября, «аристократы» сейчас с 16 баллами в активе занимают 14 место в таблице чемпионата Франции.

В последнем поединке под руководством Сильвиньо «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (0:1). А затем команду возглавил Руди Гарсия.

В первой встрече с новым тренером «ткачи» разошлись миром с «Дижоном» (0:0). После этого в Лиге чемпионов «львы» потерпели поражение от «Бенфики» (2:1), но позже «Лион» победил «Мец» в Лиге 1 (2:0).

В 12 туре чемпионата Франции подопечные Руди Гарсии взяли верх над «Тулузой» (2:3), а на евроарене команда разобралась с «Бенфикой» (3:1).

Тем не менее, в прошлом туре клуб уступил на выезде «Марселю» (1:2).

«Ницца»

«Ницца» после 13 матчей французского первенства заработала 17 очков и разместилась на 13 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на пять пунктов.

Домашней победой над «Реймсом» (2:0) в позапрошлом туре, «гимназисты» смогли прервать свою серию поражений, составлявшую на тот момент четыре встречи кряду с учетом всех турниров.

В этот период «орлята» по 0:1 уступили в гостях «Нанту» и «Страсбургу», а также дома ПСЖ (1:4) в чемпионате страны. Еще они были выбиты из Кубка лиги скромным «Ле Маном» (2:3).

В прошлом туре победить не удалось, но и поражения не случилось, когда в гости прибыл «Бордо» — 1:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0