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    «Гранада» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Испании 23 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Атлетико»
    Команда Симеоне идет на 3-м месте
    В субботу, 23 ноября, в матче 14-го тура испанской Примеры «Гранада» примет «Атлетико». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «Гранада» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2019 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 20:30 Атлетико Атлетико
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    «Гранада»

    «Гранада» подходит к матчу 14-го тура Примеры на восьмом месте чемпионата. После 13 матчей в активе у команды 20 очков, 19 забитых мячей и 17 пропущенных.

    В прошлом туре клуб проиграл «Валенсии» (0:2), что продлило его серию поражений до трех поединках.

    В позапрошлом туре андалусцы проиграли дома «Реал Сосьедаду» (1:2).

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    Ранее коллектив также проиграл — «Хетафе» (1:3). До этого одержала две подряд минимальные победы со счетом 1:0 над «Осасуной» и «Бетисом».

    «Атлетико»

    В 13 матчах чемпионата мадридская команда смогла набрать 24 балла. Благодаря этому она идет 3-й в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» и «Реала» на 1 пункт.

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    После двух ничьих с «Вальядолидом» (0:0) и «Валенсией» (1:1) в 8 и 9 турах Примеры «матрасники» минимально переиграли «Байер» в Лиге чемпионов (1:0).

    Затем в Ла Лиге «индейцы» одолели «Атлетик» (2:0), но в следующих двух турах подопечные Диего Симеоне разошлись миром с «Алавесом» (1:1) и «Севильей» (1:1).

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    • В выездном поединке против «Байера» в еврокубках гости потерпели поражение от «фармацевтов» (2:1). Но перед международной паузой мадридцы победили дома «Эспаньол» (3:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,0, а ничья — в 3,1.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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