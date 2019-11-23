ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ТочилинЗнал бы прикуп. Точилин оказался не готов к Премьер-лиге Жозе Моуринью и Маурисио ПочеттиноКак Моуринью заменил Почеттино. «Тоттенхэм» пережил неспокойный день Жозе МоуриньюНовые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
  • 01:03
    • Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»
  • 22:16
    • «Спартак» забросил семь шайб минскому «Динамо»
  • 19:29
    • СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
  • 17:44
    • Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 17:25
    • Кокорин рад участвовать даже в двусторонках
  • 17:17
    • ЦСКА усилился шведским форвардом
  • 16:53
    • «Адмирал» нанес «Металлургу» третье поражение подряд
    Все новости спорта

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»: будет ли снова ничья?

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.35) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Вулверхэмптон Календарь АПЛ
    Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон»
    Рубен Невиш
    В субботу, 23 ноября, «Борнмут» в поединке 13-го тура АПЛ на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.55
  • Играть!
    •

    «Борнмут»

    По итогам 12 матчей «Борнмут» находится на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 16 очков, уступая пятой строке всего лишь один балл.

    За последние четыре встречи «вишни» одержали только одну победу, переиграв тур тому назад на своем поле сам «Манчестер Юнайтед» 1:0.

    Также в этот период «южане» дважды по 0:0 сыграли с «Норвичем» дома и с «Уотфордом» в гостях, а еще проиграли 1:2 на выезду «Ньюкаслу» в последнем игровом дне английского первенства.

  • Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчас
  • Кто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии?
  • 15/11/2019

    • На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Борнмут» провел шесть матчей, в которых дважды победил при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 8:7.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» перед 13 игровым днем в чемпионате Англии идет строкой выше,имея такое же количество пунктов, но немного лучшую разницу мячей.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    В отличие от своего предстоящего противника, сконцентрированного на АПЛ, «волки» разрываются на несколько фронтов, проведя за аналогичный период на три игры больше.

    Все прогнозы на АПЛ

    Непосредственно в Премьер-лиге «оранжево-черные» в этом отрезке обыграли 2:0 «Ман Сити» и 2:1 «Астон Виллу», разошлись миром с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» (все по 1:1).

    На выезде в матчах АПЛ «Уондерерс» играет миролюбиво, закончив четыре из шести матчей вничью, а также по разу выиграв и проиграв, разница забитых и пропущенных — 7:6.

    В прошлом сезоне на «Виталити» команды расписали мировую со счетом 1:1, в Вулверхэмптоне победили хозяева — 2:0.

    Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон»

    Учитывая статистику «волков» в играх на выезде, будет не удивительно, если они вновь закончат гостевой матч вничью. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Львов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.61
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Леванте — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 11:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рубин — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чертаново — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ротор — Томь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Новые вызовы Моуринью. Португальца ждут важные проблемы в «Тоттенхэме»
    • 21:47 20/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.35) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года. Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.35
    Тоже интересно
    Евро-2020 Футбол Как пройдет жеребьевка финальной стадии Евро-2020Рассказываем все подробности о предстоящей жеребьевке финальной стадии Евро-2020 20/11/2019 в 01:460
  • 07:04
    • «Химки» проиграли «Валенсии» в матче Евролиги
  • 07:19
    • Благодаря трипл-даблу Адетокунбо «Милуоки» обыграл «Портленд»
  • 14:01
    • «Милан» готов заплатить Ибрагимовичу 6 миллионов евро за полтора года
    Артемий Панарин Хоккей Дубль Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон», «Оттава» победила «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября Вчера в 07:290
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Лиллю» за разгром в прошлом сезоне?
  • 2.61
    •
  • 00:42
    • Дриусси: Не могу поверить, что Кокорин провел год без футбола
  • 00:20
    • Тренер «Брешии» выгнал Балотелли с тренировки
  • 00:07
    • Хартли: За всю тренерскую карьеру я никогда не видел такого обвала травм
    Россия — Сан-Марино Футбол Не оступились на финише. Сборная России размялась на Сан-МариноРеакция спортивных СМИ на победу сборной России над командой Сан-Марино 20/11/2019 в 02:210
  • 13:48
    • Пике планирует завершить карьеру в «Барселоне»
  • 23:52
    • Вудкрофт: «Спартак» делал, что хотел, и мы не могли им противостоять
  • 23:42
    • Знарок: Игра была качельная, непонятно было, кто победит
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие