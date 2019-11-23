«Борнмут» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.35) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года

В субботу, 23 ноября, «Борнмут» в поединке 13-го тура АПЛ на своем поле сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон».

«Борнмут»

По итогам 12 матчей «Борнмут» находится на девятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своей копилке 16 очков, уступая пятой строке всего лишь один балл.

За последние четыре встречи «вишни» одержали только одну победу, переиграв тур тому назад на своем поле сам «Манчестер Юнайтед» 1:0.

Также в этот период «южане» дважды по 0:0 сыграли с «Норвичем» дома и с «Уотфордом» в гостях, а еще проиграли 1:2 на выезду «Ньюкаслу» в последнем игровом дне английского первенства.

На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Борнмут» провел шесть матчей, в которых дважды победил при трех ничьих и одном поражении, разница мячей — 8:7.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» перед 13 игровым днем в чемпионате Англии идет строкой выше,имея такое же количество пунктов, но немного лучшую разницу мячей.

В отличие от своего предстоящего противника, сконцентрированного на АПЛ, «волки» разрываются на несколько фронтов, проведя за аналогичный период на три игры больше.

Все прогнозы на АПЛ

Непосредственно в Премьер-лиге «оранжево-черные» в этом отрезке обыграли 2:0 «Ман Сити» и 2:1 «Астон Виллу», разошлись миром с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Саутгемптоном» (все по 1:1).

На выезде в матчах АПЛ «Уондерерс» играет миролюбиво, закончив четыре из шести матчей вничью, а также по разу выиграв и проиграв, разница забитых и пропущенных — 7:6.

В прошлом сезоне на «Виталити» команды расписали мировую со счетом 1:1, в Вулверхэмптоне победили хозяева — 2:0.

Прогноз на «Борнмут» — «Вулверхэмптон»

Учитывая статистику «волков» в играх на выезде, будет не удивительно, если они вновь закончат гостевой матч вничью. 0