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    Забьет ли «Мальорка» на «Сьюдад де Валенсия»?

    «Леванте» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 22 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Леванте» — «Мальорка»
    Борха Майораль
    В пятницу, 22 ноября, в стартовом поединке 14-го тура испанской Примеры «Леванте» на «Сьюдад де Валенсия» примет «Мальорку». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Мальорка».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Леванте»

    «Леванте» перед 14 игровым днем в Примере расположился на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 17 зачетных баллов.

    Перед перерывом на матчи сборных «лягушки» проиграли в Бильбао «Атлетику» со счетом 1:2, т.с. прервав свою победную серию, состоящую на тот момент из двух игр кряду.

    В этом отрезке левантийцы сперва на выезде обыграли 2:1 «Реал Сосьедад», а затем на своей арене смогли положить на лопатки саму «Барселону», переиграв гранда 3:1, пропустив первыми.

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    Шесть домашних встреч в текущем розыгрыше Примеры принесли «Леванте» три виктории, две ничейных результата и одно поражение, разница мячей — 8:4.

    «Мальорка»

    «Мальорка», которая по итогам прошлого сезона смогла вернуться в элиту испанского футбола, после 13 туров набрала 14 очков и идет 16-й, в пяти баллах от зоны вылета.

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    Переиграв в последнем туре чемпионата Испании на своем поле «Вильярреал» (3:1), островитяне смогли т.с. прервать 3-матчевую безвыигрышную серия, где они дважды проиграли.

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    • В этот период «красно-черные» сперва уступили в гостях «Леганесу» 0:1, после чего расписали мировую с «Осасуной» 2:2 на своей территории, а потом были разгромлены «Вальядолидом» (0:3) на выезде.

    Выездные встречи в элитном дивизионе пока заканчивались для «Мальорки» провально. Команда проиграла все пять игр с общим счетом 2:12.

    Летом эти команды провели между собой товарищеский матч, который закончился победой «Леванте» со счетом 2:1.

    Прогноз на «Леванте» — «Мальорка»

    Хотя островитяне и плохо играют на выезде и не забивали в гостях уже в трех поединках кряду, думаем, что в Валенсии они смогут отличиться, но и пропустить тоже должны. 0

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