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    Что покажет Австрия в последней игре отбора на Евро-2020?

    Латвия — Австрия. Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года

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    Прогноз на Латвия — Австрия
    Австрия уже вышла на Евро-2020
    Сборная Латвии примет сборную Австрии в рамках десятого тура квалификационного раунда Евро-2020. Матч состоится в Риге. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Латвия — Австрия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 19 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 12.50
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.25
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    Латвия

    Латвийская команда провалила отборочную компанию к чемпионату Европы-2020, проиграв все девять встреч, забив в них два гола, а пропустив аж 28.

    На данный момент у балтийцев 19-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. А свою последнюю официальную игру они выиграли в 2017 году, переиграв дома Андорру — 4:0.

    Половину матчей в текущей квалификации сборная Латвия проиграла с разгромным счетом. На выезде уступила во всех встречах с общим счетом 2:15.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Закономерно, что команда занимает последнее место с разницей мячей -26.

    Австрия

    Сборная Австрии досрочно пробилась в финальную часть Евро-2020 со второго места в группе.

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    Начали отборочную компанию Евро-2020 австрийцы очень неудачно, дважды проиграв в стартовых матчах. Но затем они выдали 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять встреч выиграли.

    В прошлом месяце «красно-белые» смогли одолеть своих прямых конкурентов. Поочередно они обыграли по-волевому дома Израиль (3:1) и на выезде Словению — 1:0.

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    • Все четыре гостевые встречи этой квалификации принесли сборной Австрии победы.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяев оценивается в 13,0, а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что Австрия выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,5. 0

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