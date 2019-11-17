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    Сумеет ли Англия обыграть Косово?

    Косово — Англия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года

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    Прогноз на Косово — Англия
    Харри Кейн
    В 10 туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Косово 17 ноября на стадионе «Фадил Вокрри» в Приштине сыграет с Англией. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Косово — Англия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 17 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Косово

    После 7 встреч в рамках квалификации эта команда находится на 3 месте в турнирной таблице Группы A с 11 баллами в активе. От Англии и Чехии сборная отстает на 7 и 4 пункта соответственно.

    Стартовали в отборочном цикле «золотые мальчики» с двух ничьих в поединках с Болгарией (1:1) и Черногорией (1:1). Но затем подопечные Бернара Шалланда взяли верх над болгарами (2:3).

    В 5 туре сборная Косово оказалась сильнее Чехии (2:1), но в следующем матче она потерпела поражение от Англии (5:3).

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    14 октября в Приштине хозяева взяли верх над Черногорией (2:0), но в 9 туре квалификации коллектив Бернара Шалланда не справился на выезде с чехами (2:1).

    Англия

    В своих семи поединках отборочной кампании англичане смогли набрать 18 очков, что позволило им стать безоговорочными лидерами Группы A.

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    • В первом туре квалификации Англия разгромила Чехию (5:0), а затем она приняла участие в Лиге наций. В плей-офф команда в овертайме уступила Нидерландам (3:1).

    А в игре за 3 место коллектив Саутгейта в серии пенальти оказался сильнее Швейцарии (0:0, 5:6). После этого «три льва» обыграли Болгарию (4:0) и Косово (5:3) в 5 и 6 турах отборочного цикла к Евро-2020.

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    11 октября Англия потерпела поражение от Чехии (2:1), а чуть позже подопечные Саутгейта разгромили Болгарию (0:6). Крупной победой завершилась и встреча с Черногорией (7:0).

    Прогноз

    На победу Косово в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,40, на ничью — 4,20, а на победу Англии — 1,60.

    Этот матч уже неспособен решить какие-либо турнирные задачи для обоих коллективов, но англичане сейчас находятся в прекрасной форме. Наш прогноз — победа Англии с коэффициентом 1,60. 0

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    Косово — Англия. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 17 ноября 2019 года. Прогноз на Косово — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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