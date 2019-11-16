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    Израиль постарается огорчить поляков

    Израиль — Польша. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года

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    Прогноз на Израиль — Польша
    Эран Захави
    В девятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Израиля 16 ноября на стадионе «Тедди» в Иерусалиме сыграет с Польшей. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Израиль — Польша.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 16 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
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  • 2.45
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    Израиль

    Приняв участие в 8 поединках отборочного цикла, эта команда смогла набрать 11 очков и занять 5 место в таблице Группы G. От путевки на Евро-2020 сборную отделяют 5 пунктов.

    На старте квалификационного турнира подопечные Андреаса Херцога расписали мировую со Словенией (1:1), а чуть позже Израиль сумел переиграть Австрию (4:2) и Латвию (0:3).

    4 тур отборочной кампании завершился для сине-белых разгромным поражением от Польши (4:0). А в следующем поединке израильтяне сыграли вничью с Северной Македонией (1:1).

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    Затем коллектив Херцога уступил Словении (3:2) и Австрии (3:1), после чего на стадионе «Тото Тернер» хозяева разобрались с Литвой (3:1).

    Польша

    За 8 поединков отборочного цикла на Евро-2020 поляки сумели набрать 19 очков, что позволило им стать единоличными лидерами турнирной таблицы Группы G.

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    • На старте квалификационного пути бело-красные минимально переиграли Австрию (0:1), а затем дома они разобрались с Латвией (2:0).

    Летние матчи в этом турнире Польша также выиграла. «Белые орлы» взяли верх над Северной Македонией (0:1) и Израилем (4:0), после чего подопечные Ежи Бженчека уступили Словении (2:0).

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    В 6 туре поляки не выявили сильнейшего в противостоянии с Австрией (0:0), а в октябре команда уверенно разобралась с Латвией (0:3) и Северной Македонией (2:0).

    Прогноз

    На победу Израиля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,40, а на победу Польши — 2,55.

    Наш прогноз на матч — Израиль победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,94. 0

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    Израиль — Польша. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 16 ноября 2019 года. Прогноз на Израиль — Польша. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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