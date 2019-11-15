Финляндия — Лихтенштейн. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года

В 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Финляндии будет принимать команду Лихтенштейна. Встреча пройдет 15 ноября в Хельсинки. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на Финляндия — Лихтенштейн.

Финляндия

Финны стартовали неудачно, но затем компенсировали это, добыв четыре победы кряду. После восьми туров они занимают второе место в группе J, опережая Армению пять пунктов, поэтому в случае победы выйдут на Евро-2020.

В первом круге хозяева уступили Италии со счетом 0:2. После этого «Филины» в четырех играх не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией — 2:0.

После они взяли по три очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и своим грядущим соперником (оба раза — 2:0). А в пятом туре им удалось победить дома Грецию — 1:0.

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Серия побед для финнов прервалась домашним поражением от Италии (1:2), после которого последовала гостевая неудача в Боснии и Герцеговине — 1:4.

В предыдущем туре Финляндия разгромила дома Армению 3:0.

Лихтенштейн

За 8 туров квалификационной кампании к чемпионату Европы красно-синие смогли набрать 2 очка. Сейчас эта команда занимает последнее место в турнирной таблице Группы J.

На старте отборочного цикла Лихтенштейн в родных стенах не справился с Грецией (0:2), а в следующем поединке коллектив Хельги Кольвидссона был разгромлен Италией в Парме (0:6).

Во встрече с Арменией в Ереване гости также всухую проиграли (3:0). Чуть позже красно-синие потерпели поражение от Финляндии (0:2). В 5 туре квалификации Лихтенштейн уступил Боснии и Герцеговине (5:0).

Первые баллы на этом турнире подопечные Кольвидссона добыли в противостоянии с Грецией в Афинах (1:1), а 10 октября команда разошлась миром с Арменией (1:1).

В прошлом туре сборная была разбита Италией 0:5 на своем поле.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 81,0, а ничья — в 15,0.

Рекомендуем ставить на то, что Финляндия выиграет, и в матче будет забито минимум четыре гола за 1,85. 0