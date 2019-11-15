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    Оформит ли Финляндия выход на Евро-2020?

    Финляндия — Лихтенштейн. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 15 ноября 2019 года

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    Прогноз на Финляндия — Лихтенштейн
    Финляндия выйдет на Евро-2020 в случае победы
    В 9-м туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Финляндии будет принимать команду Лихтенштейна. Встреча пройдет 15 ноября в Хельсинки. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на Финляндия — Лихтенштейн.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 15 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.03
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    Финляндия

    Финны стартовали неудачно, но затем компенсировали это, добыв четыре победы кряду. После восьми туров они занимают второе место в группе J, опережая Армению пять пунктов, поэтому в случае победы выйдут на Евро-2020.

    В первом круге хозяева уступили Италии со счетом 0:2. После этого «Филины» в четырех играх не пропускали. Они сумели добыть «сухую» победу над Арменией — 2:0.

    После они взяли по три очка в противостояниях с Боснией и Герцеговиной и своим грядущим соперником (оба раза — 2:0). А в пятом туре им удалось победить дома Грецию — 1:0.

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    Серия побед для финнов прервалась домашним поражением от Италии (1:2), после которого последовала гостевая неудача в Боснии и Герцеговине — 1:4.

    В предыдущем туре Финляндия разгромила дома Армению 3:0.

    Лихтенштейн

    За 8 туров квалификационной кампании к чемпионату Европы красно-синие смогли набрать 2 очка. Сейчас эта команда занимает последнее место в турнирной таблице Группы J.

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    На старте отборочного цикла Лихтенштейн в родных стенах не справился с Грецией (0:2), а в следующем поединке коллектив Хельги Кольвидссона был разгромлен Италией в Парме (0:6).

    Во встрече с Арменией в Ереване гости также всухую проиграли (3:0). Чуть позже красно-синие потерпели поражение от Финляндии (0:2). В 5 туре квалификации Лихтенштейн уступил Боснии и Герцеговине (5:0).

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    • Первые баллы на этом турнире подопечные Кольвидссона добыли в противостоянии с Грецией в Афинах (1:1), а 10 октября команда разошлась миром с Арменией (1:1).

    В прошлом туре сборная была разбита Италией 0:5 на своем поле.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 81,0, а ничья — в 15,0.

    Рекомендуем ставить на то, что Финляндия выиграет, и в матче будет забито минимум четыре гола за 1,85. 0

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