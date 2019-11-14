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    С какой форой Украина обыграет эстонцев?

    Украина — Эстония. Прогноз (к. 1.62) и ставки на товарищеский матч 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на Украина — Эстония
    Андрей Шевченко
    В товарищеском поединке сборная Украины 14 ноября на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье сыграет с Эстонией. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Украина — Эстония.

    Украина

    Перед товарищеской игрой с эстонцами эта команда приняла участие в 7 турах квалификации, в которых она набрала 19 очков, благодаря чему обеспечила себе путевку на Евро-2020.

    После ничьей в поединке с Португалией (0:0) подопечные Андрея Шевченко сумели четырежды победить. Украина взяла верх над Люксембургом (1:2), Сербией (5:0), вновь над Люксембургом (1:0) и над Литвой (0:3).

    А 10 сентября желто-синие приняли участие в товарищеском матче с Нигерией. Во встрече на «Днепр-Арене» хозяева расписали мировую с соперниками (2:2).

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    Затем Украина одолела Литву в 7 туре квалификации (2:0), а в следующей игре эта команда разобралась с Португалией (2:1).

    Эстония

    В ходе своей отборочной кампании на Евро-2020 скромный коллектив принял участие в 7 матчах. В этих поединках команда набрала 1 балл и заняла 5 место в Группе C.

    Последний раз эстонцы побеждали 26 марта. Тогда в товарищеской игре на стадионе «Виктория» гости с минимальным преимуществом взяли верх над Гибралтаром (0:1).

    После этого Эстония потерпела поражения от Северной Ирландии (1:2), Германии (8:0), Белорусии (1:2) и Нидерландов (0:4).

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    А 10 октября «синие футболки» в Минске разошлись миром с Белоруссией (0:0). Но в следующем матче в Таллине хозяева уступили Германии (0:3).

    Прогноз

    На победу Украины в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,15, на ничью — 8,75, а на победу Эстонии — 11,75.

    Андрей Шевченко вызвал в команду сразу нескольких новичков, которые в поединке со слабым соперником захотят проявить себя с лучшей стороны. Наш прогноз на матч — победа Украины с форой -1,5 с коэффициентом 1,62. 0

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