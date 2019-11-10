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    «Волки» снова не дадут слабину

    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч АПЛ 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»
    Футболисты «Вулверхэмптона»
    На стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» сыграет с «Астон Виллой» в рамках 12 тура английской Премьер-лиги. Поединок начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.25
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    «Вулверхэмптон»

    Команда находится ниже середины — на 12 строчке с 13 очками. В этом сезоне «волки» очень часто играют вничью. Из 11 матчей семь раз они расписывали мировую.

    Как раз в последних трех турах «Вулверхэмптон» добывал по одному баллу. При этом счет был везде одинаковый. Со счетом 1:1 подопечные Эспириту Санту сыграли с «Саутгемптоном», «Ньюкаслом» и «Арсеналом».

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    Нельзя не отметить, что три тура назад «оранжево-черные» обыграли на выезде «Манчестер Сити» со счетом 0:2. Такого же показателя команде удалось достичь в домашней игре с «Уотфордом».

    Таким образом, хозяева продолжают попытки сушить игру. Об этом свидетельствует тот факт, что в 6 играх с участием «Вулвс» забивалось меньше трех мячей.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» еще ниже. Сейчас гости располагаются на 16 месте с 11 очками. Учитывая плотность в середине таблицы, «львы» имеют отличные шансы на повышение, если выиграют.

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    А выигрывать им не удавалось в двух последних матчах. Всего в АПЛ команда проиграла уже 6 раз. Но справедливости ради стоит отметить, что оба поединка были против топовых клубов. Со счетом 3:0 «Вилла» проиграла «Ман Сити» и со счетом 1:2 она уступила «Ливерпулю».

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    • В гостях коллектив выиграли лишь раз, а в остальных случаях он проигрывал. Получается, что «Астон Вилла» проиграла в 4 из 5 гостевых выступлений этого сезона в АПЛ.

    Прогноз

    «Вулверхэмптон» демонстрирует более положительные результаты. Хоть команда не часто побеждает, но все же она и не проигрывает. И дома подопечные Санту терпели только одно поражение в 5 последних встречах.

    «Астон Вилла» дает играть сопернику. Пропускает немало, но и сама забивает. Кстати, большую часть своих пропущенных мячей «львы» получили на выезде.

    1.89 и 4.10 дают на чистую победу одной и другой команды. Предлагаем поставить на «1Х и ТМ 2.5» за 2.55. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч АПЛ 10 ноября 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55
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