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    Потеряет ли «Зенит» очки в Туле?

    «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч РПЛ 10 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит»
    Игроки «Зенита»
    В воскресенье, 10 ноября, в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с «Зенитом». Начало игры — в 14:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Ноября 2019 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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    «Арсенал» Тула

    После первого круга российского первенства «канониры» расположились с 19 очками на шестой позиции в турнирной таблице, но от пятой строки они отстают на восемь пунктов.

    Победой над «Спартаком» (1:0) в Москве в прошлом туре, туляки смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, где они дважды проиграли и трижды сыграли вничью.

    В этот период «оружейники» оказались слабее «Краснодара» и «Локомотива», сыграли вничью с «Сочи» и «Ахматом». Из Кубка России вылетели, уступив в серии пенальти «Уралу», после ничьей 2:2 в основное время.

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    • В семи домашних встречах этого розыгрыша РПЛ туляки победили всего в двух из них, трижды сыграли вничью и две игры проиграли, разница мячей — 9:9.

    «Зенит»

    Перед стартом 16-го тура «Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, с 33-мя очками в активе и отрывом в три балла от двух преследователей.

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    За последние четыре игры питерцы в чемпионате набрали 10 очков. На выезде они одержали победы над «Уралом» 3:1 и «Крыльями Советов» 2:0, дома разгромили «Ростов» 6:1, разошлись миром с московским ЦСКА (1:1) в последнем туре.

    Все прогнозы на РПЛ

    На выезде в текущем розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» провели восемь восемь матчей, из которых выиграли шесть при двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 12:3.

    В первом круге «Зенит» дома обыграл «Арсенал» со счетом 3:1. В прошлом сезоне эти команды обменялись домашними викториями — 1:0 и 2:4.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит»

    «Зенит» после непростого матча в Лиге чемпионов, где он проиграл 0:2 «Лейпцигу», вполне может не успеть восстановиться к поединку в чемпионате. Ставим на хозяев с форой. 0

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    «Арсенал» Тула — «Зенит». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч РПЛ 10 ноября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.50
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