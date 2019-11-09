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    Возьмет ли «Ростов» реванш у «Тамбова»?

    «Ростов» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч РПЛ 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ростов» — «Тамбов»
    Футболисты «Ростова»
    В субботу, 9 ноября, в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» на «Ростов Арене» примет «Тамбов». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Ростов» — «Тамбов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Ноября 2019 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Тамбов Тамбов
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    «Ростов»

    Ростовская команда завершила первый круг чемпионата России на втором месте, набрав в 15 играх 30 очков и отстав от первого «Зентиа» на три балла.

    За последний месяц «желто-синие» провели пять встреч. Начали они этот период с выездной победы над ЦСКА со счетом 3:1, после чего были разгромлены в Питере — 1:6.

    Затем «комбайнеры» в родных пенатах обыграли 2:0 ФК «Сочи», а потом были выбиты «Спартаком» (1:2) из Кубка России. В своей последней игре дончане упустили победу над «Краснодаром» (2:2), дважды пропустив в компенсированное время.

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  • 04/11/2019

    • «Ростов» удачно провел домашние поединки в этом розыгрыше РПЛ — шесть выиграл и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 14:5.

    «Тамбов»

    Новичок элитного дивизиона закончил первый круг на 14 месте, заработав в 15 играх 14 очков, оторвавшись от последней строки всего на один пункт.

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    После неудачной 4-матчевой проигрышной серии, «Тамбов» улучшил свою статистику в последних двух встречах, одержав в них победы, которые позволили ему покинуть последнее место в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этот период «волки» на своей территории разгромили «Уфу» со счетом 3:0, а также в гостях переиграли «Сочи» — 2:1.

    В семи гостевых встречах дебютного сезона в элите тамбовцы пока добыли одну викторию, дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли, разница мячей — 8:12.

    В первом круге «Тамбов» в домашнем матче обыграл «Ростов» со счетом 2:1.

    «Ростов» — «Тамбов»

    Прогнозируем, что ростовский коллектив, хорошо играющий на своем поле, одолеет тамбовцев, т.с. взяв реванш за поражение в первом круге. 0

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    «Ростов» — «Тамбов». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч РПЛ 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Ростов» — «Тамбов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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