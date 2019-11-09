«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года

«Челси»
В 11 матчах английского первенства лондонцы сумели заработать 23 балла, благодаря чему они идут четвертыми в турнирной таблице, отставая от первой позиции на 8 пунктов.
С конца сентября по 26 октября «аристократы» победили в 7 играх кряду. Последним соперником в этой серии был «Бернли», который уступил дома «Челси» (2:4).
Но после этого подопечные Фрэнка Лэмпарда встретились с МЮ в 1/8 финала Кубка лиги. На «Стэмфорд Бридж» хозяева потерпели поражение (1:2).
В 11 туре АПЛ синие взяли верх над «Уотфордом» (1:2), а в поединке Лиги чемпионов 5 ноября лондонцы в напряженной битве с «Аяксом» сыграли вничью (4:4).
«Кристал Пэлас»
Другая лондонская команда в 11 поединках сезона набрала 15 баллов и расположилась на 4 строчке в турнирной таблице АПЛ.
В последних пяти матчах в рамках Премьер-лиги «стекольщики» победили всего дважды. В 7 туре чемпионата подопечные Роя Ходжсона одолели «Норвич» (2:0), а чуть позже они взяли верх над «Вест Хэмом» (1:2).
А вот в 9 туре «орлы» в родных стенах потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2).
Спустя неделю на стадионе «Эмирейтс» гости расписали мировую с «Арсеналом» (2:2), а в домашней встрече с «Лестером» «стекольщики» уступили «лисам» (0:2).
Прогноз
На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью — 5,50, а на победу «Кристал Пэлас» — 8,40.
После энергозатратного поединка с «Аяксом» синие попытаются обойтись малыми силами. Ну а «Кристал Пэлас» устроит в гостях и ничья. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,61. 0