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    Как сыграет «Челси» после напряженного матча в ЛЧ?

    «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас»
    Тэмми Абрахам
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2019 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 15:30 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 5.25
  • 2
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    «Челси»

    В 11 матчах английского первенства лондонцы сумели заработать 23 балла, благодаря чему они идут четвертыми в турнирной таблице, отставая от первой позиции на 8 пунктов.

    С конца сентября по 26 октября «аристократы» победили в 7 играх кряду. Последним соперником в этой серии был «Бернли», который уступил дома «Челси» (2:4).

    Но после этого подопечные Фрэнка Лэмпарда встретились с МЮ в 1/8 финала Кубка лиги. На «Стэмфорд Бридж» хозяева потерпели поражение (1:2).

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    В 11 туре АПЛ синие взяли верх над «Уотфордом» (1:2), а в поединке Лиги чемпионов 5 ноября лондонцы в напряженной битве с «Аяксом» сыграли вничью (4:4).

    «Кристал Пэлас»

    Другая лондонская команда в 11 поединках сезона набрала 15 баллов и расположилась на 4 строчке в турнирной таблице АПЛ.

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  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Аякс»
  • 06/11/2019

    • В последних пяти матчах в рамках Премьер-лиги «стекольщики» победили всего дважды. В 7 туре чемпионата подопечные Роя Ходжсона одолели «Норвич» (2:0), а чуть позже они взяли верх над «Вест Хэмом» (1:2).

    А вот в 9 туре «орлы» в родных стенах потерпели поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

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    Спустя неделю на стадионе «Эмирейтс» гости расписали мировую с «Арсеналом» (2:2), а в домашней встрече с «Лестером» «стекольщики» уступили «лисам» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,36, на ничью — 5,50, а на победу «Кристал Пэлас» — 8,40.

    После энергозатратного поединка с «Аяксом» синие попытаются обойтись малыми силами. Ну а «Кристал Пэлас» устроит в гостях и ничья. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,61. 0

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