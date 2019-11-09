«Барселона» — «Сельта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года

В 13 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 9 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Сельта».

«Барселона»

Несмотря на потерю очков в последнем туре, каталонский коллектив находится на 1 месте в таблице, но теперь эта команда опережает «Реал» и «Реал Сосьедад» лишь по второстепенным показателям.

После поражения от «Гранады» (2:0) в 5 туре испанской Примеры «Барселона» в семи матчах подряд только выигрывала.

Последняя победа подопечных Эрнесто Вальверде датирована 29 октября. Тогда в домашнем поединке хозяева разгромили «Вальядолид» (5:1).

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А вот в 12 туре Ла Лиги сине-гранатовые сенсационно уступили «Леванте» (3:1). Затем 5 ноября в очередном матче в Лиге чемпионов «Барселона» дома не справилась с пражской «Славией». Команды разошлись миром (0:0).

«Сельта»

После 12 матчей Примеры коллектив из Виго расположился в зоне вылета на 18 строчке в таблице. За 12 туров эта команда заработала всего 9 баллов.

В 8 туре чемпионата Испании «кельты» на своем поле переиграли «Атлетик» (1:0). Это была лишь вторая победа клуба в нынешнем сезоне.

Затем «небесные» в гостях потерпели поражение от «Алавеса» (2:0), а чуть позже «Сельта» дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:1).

В 11 туре Примеры команда из Виго оказалась слабее «Бетиса» (2:1), а несколькими днями позже подопечные Франсиско Эскрибы проиграли «Хетафе» (0:1).

Прогноз

На победу «Барселоны» в матче 13 тура чемпионата Испании букмекеры дают коэффициент 1,20, на ничью — 7,20, а на победу «Сельты» — 15,0.

Наш прогноз — «Барселона» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,69. 0