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    «Барса» на «Камп Ноу» отыграется за последние неудачи

    «Барселона» — «Сельта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Сельта»
    Лионель Месси
    В 13 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 9 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 09 Ноября 2019 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 7.50
  • 2
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    «Барселона»

    Несмотря на потерю очков в последнем туре, каталонский коллектив находится на 1 месте в таблице, но теперь эта команда опережает «Реал» и «Реал Сосьедад» лишь по второстепенным показателям.

    После поражения от «Гранады» (2:0) в 5 туре испанской Примеры «Барселона» в семи матчах подряд только выигрывала.

    Последняя победа подопечных Эрнесто Вальверде датирована 29 октября. Тогда в домашнем поединке хозяева разгромили «Вальядолид» (5:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А вот в 12 туре Ла Лиги сине-гранатовые сенсационно уступили «Леванте» (3:1). Затем 5 ноября в очередном матче в Лиге чемпионов «Барселона» дома не справилась с пражской «Славией». Команды разошлись миром (0:0).

    «Сельта»

    После 12 матчей Примеры коллектив из Виго расположился в зоне вылета на 18 строчке в таблице. За 12 туров эта команда заработала всего 9 баллов.

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    • В 8 туре чемпионата Испании «кельты» на своем поле переиграли «Атлетик» (1:0). Это была лишь вторая победа клуба в нынешнем сезоне.

    Затем «небесные» в гостях потерпели поражение от «Алавеса» (2:0), а чуть позже «Сельта» дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:1).

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    В 11 туре Примеры команда из Виго оказалась слабее «Бетиса» (2:1), а несколькими днями позже подопечные Франсиско Эскрибы проиграли «Хетафе» (0:1).

    Прогноз

    На победу «Барселоны» в матче 13 тура чемпионата Испании букмекеры дают коэффициент 1,20, на ничью — 7,20, а на победу «Сельты» — 15,0.

    Наш прогноз — «Барселона» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,69. 0

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    «Барселона» — «Сельта». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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