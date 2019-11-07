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    «Боруссии» М и «Рома» устроят обмен голами

    «Боруссия» М — «Рома». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Рома»
    Оскар Вендт
    В Менхенгладбахе состоится поединок четвертого тура групповой стадии Лиги Европы между «Боруссией» и «Ромой». Поединок запланирован на 7 ноября, а начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.35
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    «Боруссия» М

    Если в Бундеслиге «пони» занимают первое место, то в своей группе команда идет последней. За три тура она набрала только 2 очка, поскольку не смогла выиграть ни в одном из этих поединков.

    Последние две встречи завершались для «Боруссии» М вничью. После поражения от «Вольфсбергера» со счетом 0:4 хозяева команда расписала мировую с «Башакшехиром» (1:1). Аналогичный счет был в матче с «Ромой».

    Стоит отметить, что «Боруссия» не смогла выиграть в пяти последних матчах Лиги Европы.

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    До ответной встречи с «римлянами» «менхенгладбахцы» провели еще три поединка. Они обыграли «Айнтрахт» 4:2 и выиграли у «Байера» 1:2. Кроме того, коллектив уступил «Боруссии» Д 1:2 в рамках Кубка Германии.

    Раффаэль и Эмболо имеют небольшие повреждения. Травмированы Плеа и Джонсон. Бенсебаини, Вильяльба, Майер и Зиппель — все эти футболисты тоже травмированы.

    «Рома»

    «Рома» тоже имеет кадровые проблемы. Получил травму Мхитарян. Кроме него пока что не готовы к игре Дзаппакоста, Калинич, Диавара, Кристанте и Пеллегрини.

    «Джаллоросси» лидируют в группе с пятью очками, однако в спину им дышат клубы «Башакшехир» и «Вольфсбергер». Разрыв составляет всего один пункт.

    Оторваться «римлянам» не удалось по той причине, что они сыграли вничью в двух последних играх. С одинаковым счетом 1:1 команда сыграла с турками и немцами.

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    • А вот, кстати, последние результаты коллектива в целом очень даже неплохие. «Рома» выиграла в трех матчах кряду. Она обыграла «Милан» 2:1, разгромила «Удинезе» 0:4 и одолела «Наполи» 2:1.

    На выезде в этом сезоне «волки» не проигрывали. Трижды они играли вничью и столько же раз праздновали успех.

    Прогноз

    «Роме» нельзя терять очки. В случае потери баллов команда может лишиться лидерства. Хотя последние результаты гостей показывают, что они вполне могут выиграть.

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    Правда, букмекеры так не считают. Они отдают предпочтение хозяевам — 2.08 против 3.40.

    «Боруссии» в Лиге Европы сейчас терять нечего. Команде надо набирать очки, поэтому именно они должны играть первым номером и обострять ситуацию. Именно это и должно расшевелить игру с первых минут.

    Мы предлагаем поставить на исход «тотал больше 2.5» за 1.65. 0

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