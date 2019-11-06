«Локомотив» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

6 ноября московский «Локомотив» примет туринский «Ювентус» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Местом встречи будет «РЖД Арена». Стартовый свисток там прозвучит в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Ювентус».

«Локомотив»

«Локомотив» имеет прекрасные шансы на еврокубковую осень. Сейчас команда занимает в своей группе третье место с тремя пунктами в активе. «Байер» отстает на три очка. «Москвичам» стоит набрать еще пару баллов.

В преддверии поединка с «Юве» не может не беспокоить безвыигрышная серия «железнодорожников», которая насчитывает три поединка. После того как команда упустила победу в Турине, проиграв 2:1, она также проиграла в чемпионате московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

В субботу «красно-зеленые» не смогли удержать победный счет в Уфе, сыграв вничью 1:1.

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Юрий Семин потерял Антон Миранчука, Федора Смолова и Луку Джорджевича. Все футболисты травмированы и не сыграют в следующем поединке.

«Ювентус»

«Ювентус» вряд ли упустит путевку в плей-офф ЛЧ, но команде Маурицио Сарри еще предстоит борьба за первое место. Сейчас у его коллектива и у «Атлетико» по 7 очков. Разница лишь в голах.

В этом сезоне «бьянконери» теряли очки только в трех случаях, причем результаты были только ничейные. Из 14 поединков «зебры» выиграли 11, так что показатели у итальянцев отличные.

На выходных «туринцы» выиграли в дерби с «Торино» (0:1). Перед этим «полосатые» обыграли 2:1 клуб «Дженоа».

В ЛЧ команда побеждала в двух последних играх, забивая больше двух мячей. Да и вообще в этом розыгрыше «Ювентус» не уходил с поля менее чем с двумя голами в активе.

Куадрадо будет отсиживать дисквалификацию за перебор карточек. Ветеран Кьеллини травмирован. Есть вероятность, что пропустит игру Пьянич.

Прогноз

5.80 и 1.63 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды соответственно.

«Ювентус» поедет в Москву только за победой. Все-таки борьба с «Атлетико» за первое место в самом разгаре. «Локо» постарается решить свою задачу, а именно не проиграть, чтобы набрать хотя бы один пункт и, возможно, увеличить отрыв от «Байера».

«Москвичи» неплохо держались в Турине. Им не хватило везения и концентрации. Перед родной публикой «железнодорожники» будут пытаться повторить то же самое. Но все же голов не избежать.

Ставим на то, что голы будут в обоих таймах. Коэфф составляет 1.77. Мы ждем сюрпризов от хозяев и убедительной игры от гостей. 0