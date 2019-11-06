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    Повторится ли сценарий игры в Турине?

    «Локомотив» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Ювентус»
    Пауло Дибала
    6 ноября московский «Локомотив» примет туринский «Ювентус» в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Местом встречи будет «РЖД Арена». Стартовый свисток там прозвучит в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 06 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 5.70
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.62
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    «Локомотив»

    «Локомотив» имеет прекрасные шансы на еврокубковую осень. Сейчас команда занимает в своей группе третье место с тремя пунктами в активе. «Байер» отстает на три очка. «Москвичам» стоит набрать еще пару баллов.

    В преддверии поединка с «Юве» не может не беспокоить безвыигрышная серия «железнодорожников», которая насчитывает три поединка. После того как команда упустила победу в Турине, проиграв 2:1, она также проиграла в чемпионате московскому «Спартаку» со счетом 0:3.

    В субботу «красно-зеленые» не смогли удержать победный счет в Уфе, сыграв вничью 1:1.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Юрий Семин потерял Антон Миранчука, Федора Смолова и Луку Джорджевича. Все футболисты травмированы и не сыграют в следующем поединке.

    «Ювентус»

    «Ювентус» вряд ли упустит путевку в плей-офф ЛЧ, но команде Маурицио Сарри еще предстоит борьба за первое место. Сейчас у его коллектива и у «Атлетико» по 7 очков. Разница лишь в голах.

    В этом сезоне «бьянконери» теряли очки только в трех случаях, причем результаты были только ничейные. Из 14 поединков «зебры» выиграли 11, так что показатели у итальянцев отличные.

    На выходных «туринцы» выиграли в дерби с «Торино» (0:1). Перед этим «полосатые» обыграли 2:1 клуб «Дженоа».

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    • В ЛЧ команда побеждала в двух последних играх, забивая больше двух мячей. Да и вообще в этом розыгрыше «Ювентус» не уходил с поля менее чем с двумя голами в активе.

    Куадрадо будет отсиживать дисквалификацию за перебор карточек. Ветеран Кьеллини травмирован. Есть вероятность, что пропустит игру Пьянич.

    Прогноз

    5.80 и 1.63 — такие коэффициенты дают букмекеры на победу одной и другой команды соответственно.

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    «Ювентус» поедет в Москву только за победой. Все-таки борьба с «Атлетико» за первое место в самом разгаре. «Локо» постарается решить свою задачу, а именно не проиграть, чтобы набрать хотя бы один пункт и, возможно, увеличить отрыв от «Байера».

    «Москвичи» неплохо держались в Турине. Им не хватило везения и концентрации. Перед родной публикой «железнодорожники» будут пытаться повторить то же самое. Но все же голов не избежать.

    Ставим на то, что голы будут в обоих таймах. Коэфф составляет 1.77. Мы ждем сюрпризов от хозяев и убедительной игры от гостей. 0

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    «Локомотив» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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