«Аталанта» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 6 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Манчестер Сити».

«Аталанта»

После трех поединков в рамках группового этапа Лиги чемпионов коллектив из Бергамо с нулем в графе набранных очков занимает последнее место в квартете Группы C.

Еврокубковый путь для итальянцев начался с поединка в Загребе. В этой встрече гости были разгромлены «Динамо» (4:0). А в домашней игре «Аталанта» уступила «Шахтеру» (1:2).

В третьем туре Лиги чемпионов подопечные Гасперини на стадионе «Этихад» крупно проиграли «Ман Сити» (1:5).

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Но в 7 туре Серии А эта команда разнесла «Удинезе» (7:1). А в следующей встрече в рамках итальянского первенства «Аталанта» расписала мировую с «Наполи» (2:2). 3 ноября клуб из Бергамо оказался слабее «Кальяри» (0:2).

«Манчестер Сити»

Сейчас команда из Манчестера уверенно лидирует в Группе C, имея на своем счету 9 баллов. Небесно-голубые опережают «Динамо» Загреб и донецкий «Шахтер» на 5 пунктов.

В первом поединке в рамках ЛЧ английский коллектив на выезде разобрался с «Шахтером» (0:3), а в следующей встрече под эгидой УЕФА «горожане» взяли верх над «Динамо» Загреб (2:0).

В первом матче с «Аталантой» «Манчестер Сити» разгромил итальянцев (5:1). После успеха на евроарене коллектив Пепа Гвардиолы одолел в АПЛ «Астон Виллу» (3:0).

29 октября в 1/8 финала Кубка Лиги «горожане» на стадионе «Этихад» победили «Саутгемптон» (3:1), а затем и в Премьер-лиге «Ман Сити» оказался сильнее «святых» (2:1).

Прогноз

Успех «Аталанты» в данном противостоянии оценивается коэффициентом 5,40, на ничью букмекеры предлагают котировку 5,30, а на победу «Ман Сити» — 1,51.

Несмотря на то что коллектив Гвардиолы уже не так мотивирован на групповой стадии еврокубков, в гостях он легко разберется с командой из Бергамо, которая в последнее время выступает нестабильно. Наш прогноз на матч — победа «Ман Сити» с форой -1 с коэффициентом 1,75. 0