«Сток Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Чемпионшипа 4 ноября 2019 года

В понедельник, 4 ноября, в рамках 15-го тура первого английского дивизиона «Сток Сити» на своем поле примет «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич».

«Сток Сити»

«Сток Сити» перед 15 игровым днем первого дивизиона разместился на самом дне в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь восемь баллов. От безопасной позиции команда отстает на шесть баллов.

Большую часть пунктов «гончары» заработали в последних четырех встречах, переиграв в рамках 11 и 12 тура Чемпионшипа 2:1 «Суонси» в гостях и 2:0 «Фулхэм» дома.

Последние две игры «красно-белые» проиграли. Сперва они уступили 0:1 на выезде «Шеффилд Уэнсдэй», а в своей последней встрече они были слабее «Миллуола» — 0:2.

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Семь домашних матчей в текущем сезоне первого английского дивизиона принесли «Стоку» одну викторию, одну ничью и пять поражений, разница мячей — 8:13.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» после 14 матчей Чемпионшипа идет с 27 очками на третьей позиции в турнирной таблице. В случае успеха команда может подняться на первую строку.

На данный момент у «дроздов» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва дважды победили, а затем два поединка закончили мировыми результатами.

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Виктории пришлись на домашнюю игру с «Кардифф Сити» (4:2) и на гостевую встречу с «Миддлсбро» (1:0), ничьи состоялись по 2:2 на своей арене с «Барнсли» и «Чарльтоном».

В семи гостевых встречах текущей компании «Вест Бромвич» добыл четыре победы, два матча свел вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:5.

В прошлом сезоне «Вест Бромвич» дважды обыграл «Сток»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.

Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич»

Прогнозируем, что «дрозды» одолеют «гончаров» в их логове и вернут себе лидерство в Чемпионшипе. 0