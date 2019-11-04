ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер«Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 года Артем Дзюба в матче с ЦСКАЭмоции в Санкт-Петербурге. «Зенит» и ЦСКА не перебодали друг друга Иван ПроворовНХЛ. Дубль Гурьянова, два очка Проворова, шатауты Бобровского и Варламова
  • 10:03
    • Ковалев проиграл Альваресу и потерял пояс чемпиона мира WBO
  • 08:38
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, «Милуоки» победил «Торонто»
  • 07:01
    • Боттас выиграл квалификацию Гран-при США, Квят — 13-й
  • 00:52
    • «Реал» упустил возможность опередить «Барселону»
  • 00:42
    • «Ювентус» одержал победу в туринском дерби
  • 20:56
    • «Зенит» и ЦСКА победителя не определили
  • 20:07
    • «Ливерпуль» и «МанСити» одержали волевые победы
    Все новости спорта

    Вернется ли «Вест Бровмич» на вершину в Чемпионшипе?

    «Сток Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Чемпионшипа 4 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Сток Сити Прогнозы на Вест Бромвич
    Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич»
    Хэл Робсон-Кану
    В понедельник, 4 ноября, в рамках 15-го тура первого английского дивизиона «Сток Сити» на своем поле примет «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич».

    «Сток Сити»

    «Сток Сити» перед 15 игровым днем первого дивизиона разместился на самом дне в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь восемь баллов. От безопасной позиции команда отстает на шесть баллов.

    Большую часть пунктов «гончары» заработали в последних четырех встречах, переиграв в рамках 11 и 12 тура Чемпионшипа 2:1 «Суонси» в гостях и 2:0 «Фулхэм» дома.

    Последние две игры «красно-белые» проиграли. Сперва они уступили 0:1 на выезде «Шеффилд Уэнсдэй», а в своей последней встрече они были слабее «Миллуола» — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Семь домашних матчей в текущем сезоне первого английского дивизиона принесли «Стоку» одну викторию, одну ничью и пять поражений, разница мячей — 8:13.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» после 14 матчей Чемпионшипа идет с 27 очками на третьей позиции в турнирной таблице. В случае успеха команда может подняться на первую строку.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    На данный момент у «дроздов» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва дважды победили, а затем два поединка закончили мировыми результатами.

    Календарь и таблица АПЛ

    Виктории пришлись на домашнюю игру с «Кардифф Сити» (4:2) и на гостевую встречу с «Миддлсбро» (1:0), ничьи состоялись по 2:2 на своей арене с «Барнсли» и «Чарльтоном».

    В семи гостевых встречах текущей компании «Вест Бромвич» добыл четыре победы, два матча свел вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:5.

    В прошлом сезоне «Вест Бромвич» дважды обыграл «Сток»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.

    Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич»

    Прогнозируем, что «дрозды» одолеют «гончаров» в их логове и вернут себе лидерство в Чемпионшипе. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эммен — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.52
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вильярреал — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фиорентина — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дивок Ориги
  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
    • 15:02 31/10/2019     Джон Макгинн
  • Лучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой
    • 16:07 01/11/2019     Жозе Моуринью
  • Если Моуринью возглавит «Арсенал». Победители и проигравшие
    • Вчера в 00:28
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сток Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Чемпионшипа 4 ноября 2019 года. Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
    Тоже интересно
    Дмитрий Баринов Футбол Негостеприимная Уфа. «Локо» споткнулся на искусственном газоне«Железнодорожники» потеряли очки в гостевом матче чемпионата России Вчера в 22:030
  • 08:53
    • Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244
  • 10:56
    • Зидан: У «Реала» было много шансов, не хватало только завершения
  • 10:36
    • Лэмпард: На игру «Челси» приятно было смотреть
    Унаи Эмери Футбол Ноябрь — пора тренерских перестановок. Кто под угрозой увольнения и кто доступен для работы?В ближайшее время руководство ряда клубов может решиться на смену тренера Вчера в 19:180
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 10:19
    • Ковач: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5
  • 00:29
    • «Лион» выиграл у «Тулузы» в матче Лиги 1
  • 23:11
    • «Трактор» отправил в отставку главного тренера
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 01:000
  • 22:59
    • Косторная завоевала золото на этапе гран-при во Франции
  • 22:33
    • «Челси» набрал три очка в матче с «Уотфордом»
  • 22:20
    • «Севилья» и «Атлетико» поделили очки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие