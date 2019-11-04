«Сток Сити» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Чемпионшипа 4 ноября 2019 года

«Сток Сити»
«Сток Сити» перед 15 игровым днем первого дивизиона разместился на самом дне в турнирной таблице, имея на своем счету всего лишь восемь баллов. От безопасной позиции команда отстает на шесть баллов.
Большую часть пунктов «гончары» заработали в последних четырех встречах, переиграв в рамках 11 и 12 тура Чемпионшипа 2:1 «Суонси» в гостях и 2:0 «Фулхэм» дома.
Последние две игры «красно-белые» проиграли. Сперва они уступили 0:1 на выезде «Шеффилд Уэнсдэй», а в своей последней встрече они были слабее «Миллуола» — 0:2.
Семь домашних матчей в текущем сезоне первого английского дивизиона принесли «Стоку» одну викторию, одну ничью и пять поражений, разница мячей — 8:13.
«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» после 14 матчей Чемпионшипа идет с 27 очками на третьей позиции в турнирной таблице. В случае успеха команда может подняться на первую строку.
На данный момент у «дроздов» 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они сперва дважды победили, а затем два поединка закончили мировыми результатами.
Виктории пришлись на домашнюю игру с «Кардифф Сити» (4:2) и на гостевую встречу с «Миддлсбро» (1:0), ничьи состоялись по 2:2 на своей арене с «Барнсли» и «Чарльтоном».
В семи гостевых встречах текущей компании «Вест Бромвич» добыл четыре победы, два матча свел вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:5.
В прошлом сезоне «Вест Бромвич» дважды обыграл «Сток»: 2:1 — дома и 1:0 — на выезде.
Прогноз на «Сток Сити» — «Вест Бромвич»
Прогнозируем, что «дрозды» одолеют «гончаров» в их логове и вернут себе лидерство в Чемпионшипе. 0