«Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года

В 12 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 3 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик».

«Вильярреал»

По завершении 11 туров испанской примеры команда из провинции Кастельон находится на 7 месте в таблице, имея в своей копилке 17 очков.

После разгрома «Бетиса» в родных стенах (5:1) «желтая субмарина» потеряла баллы в 2 из 4 следующих матчах Ла Лиги.

5 октября в Памплоне гости потерпели поражение от «Осасуны» (2:1). А затем дома «Вильярреал» в Барселоне с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» (0:1).

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В 10 туре испанской Примеры подопечные Хавьера Кальехи разгромили «Алавес» (4:1), но спустя несколько дней «желтая субмарина» на выезде проиграла «Эйбару» (2:1). В этой встрече на 95 минуте гол в ворота «Вильярреала» забил Орельяна.

«Атлетик»

В своих 11 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 16 очков. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата.

Последние результаты красно-белых не могут порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряют баллы.

После ничьей в матче с аутсайдером Примеры «Леганесом» (1:1) «Атлетик» проиграл «Валенсии» (0:1) и «Сельте» (1:0) в 7 и 8 турах чемпионата.

Затем «львы» у себя дома расписали мировую с «Вальядолидом» (1:1). Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). В этой встрече дубль сделал Икер Муниаин, а еще раз мяч побывал в воротах гостей после автогола Виктора Гомеса.

Прогноз

На победу «Вильярреала» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,65, а на победу «Атлетика» — 4,40.

На стадионе «Керамика» встретятся соперники, которые в нынешнем сезоне сражаются за еврокубки. В очном противостоянии равные по силе коллективы должны выступить результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,60. 0