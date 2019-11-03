ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЕсли Моуринью возглавит «Арсенал». Победители и проигравшие Джон МакгиннЛучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой «Спартак»Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова»
  • 00:49
    • ПСЖ проиграл аутсайдеру Лиги 1
  • 21:34
    • Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
  • 21:21
    • Сборные России по баскетболу 3х3 завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
  • 20:20
    • Пападакис и Сизерон обновили мировой рекорд на этапе Гран-при в Гренобле
  • 18:15
    • Плишкова победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 17:31
    • Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ
  • 16:34
    • УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров
    Все новости спорта

    Как сыграют равные соперники на стадионе «Керамика»?

    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Атлетик Календарь Примеры
    Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик»
    Санти Касорла
    В 12 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Керамика» 3 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 03 Ноября 2019 года
    Вильярреал
  • Вильярреаль
    •  Вильярреал 16:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.35
  • Играть!
    •

    «Вильярреал»

    По завершении 11 туров испанской примеры команда из провинции Кастельон находится на 7 месте в таблице, имея в своей копилке 17 очков.

    После разгрома «Бетиса» в родных стенах (5:1) «желтая субмарина» потеряла баллы в 2 из 4 следующих матчах Ла Лиги.

    5 октября в Памплоне гости потерпели поражение от «Осасуны» (2:1). А затем дома «Вильярреал» в Барселоне с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» (0:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 10 туре испанской Примеры подопечные Хавьера Кальехи разгромили «Алавес» (4:1), но спустя несколько дней «желтая субмарина» на выезде проиграла «Эйбару» (2:1). В этой встрече на 95 минуте гол в ворота «Вильярреала» забил Орельяна.

    «Атлетик»

    В своих 11 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 16 очков. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата.

    Последние результаты красно-белых не могут порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряют баллы.

    После ничьей в матче с аутсайдером Примеры «Леганесом» (1:1) «Атлетик» проиграл «Валенсии» (0:1) и «Сельте» (1:0) в 7 и 8 турах чемпионата.

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    Затем «львы» у себя дома расписали мировую с «Вальядолидом» (1:1). Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). В этой встрече дубль сделал Икер Муниаин, а еще раз мяч побывал в воротах гостей после автогола Виктора Гомеса.

    Прогноз

    На победу «Вильярреала» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,65, а на победу «Атлетика» — 4,40.

    На стадионе «Керамика» встретятся соперники, которые в нынешнем сезоне сражаются за еврокубки. В очном противостоянии равные по силе коллективы должны выступить результативно. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Экспресс дня 2 ноября
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • 00:58 31/10/2019     ЦСКА — «Уфа»
  • Бийол-гол. ЦСКА наказал «Уфу» за расточительность
    • 00:04 31/10/2019     Дивок Ориги
  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
    • 15:02 31/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 3 ноября 2019 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Калгари» Хоккей НХЛ. «Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла», «Монреаль» обыграл «Вегас»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 ноября Вчера в 08:140
  • 07:04
    • Хачанов и Рублев вышли в полуфинал парного турнира в Париже
  • 16:16
    • Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
  • 13:34
    • Стали известны гонорары Ковалева и Альвареса за бой
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 01:120
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 00:57
    • Российские дуэты лидируют на этапе Гран-при во Франции
  • 00:35
    • «Хоффенхайм» разгромил «Падерборн»
  • 00:17
    • Галактионов: Беспокоит отсутствие игровой практики у Рассказова и Глушенкова
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России 31/10/2019 в 23:100
  • 13:20
    • Сятери, Яруллин, Шипачев и Галимов признаны лучшими игроками октября в КХЛ
  • 13:09
    • Чалов вызван в молодежную сборную России
  • 22:57
    • Итудис: В матче с «Зенитом» отмечу хороший уровень защиты
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие