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    Вернется ли «Арсенал» на победный путь?

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 3.0) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
    «Арсенал» идет на пятом месте АПЛ
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 2 ноября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

    «Арсенал»

    В 10 турах английской Премьер-лиги коллектив из Лондона заработал 16 очков, благодаря чему сейчас он замыкает пятерку сильнейших в турнирной таблице.

    После разгрома «Ноттингема Форест» в 1/16 финала Кубка лиги (5:0) «канониры» сыграли вничью с МЮ на «Олд Траффорд» (1:1) в 7 туре АПЛ.

    Затем в Лиге Европы «Арсенал» легко разобрался со «Стандардом» (4:0), а чуть позже в домашнем первенстве подопечные Унаи Эмери взяли верх над «Борнмутом» (1:0).

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    Но после паузы на отборочный цикл к Евро-2020 лондонцы потерпели поражение от «Шеффилда Юнайтед» на выезде (0:1). А в третьем матче в ЛЕ лондонцы переиграли «Виторию» Гимарайнш (3:2).

    Тем не менее, в двух предыдущих матчах — против «Кристал Пэлас» (2:2) в АПЛ и «Ливерпуля» (5:5 и поражение по пенальти) в Кубке Лиги — команда снова не выиграли.

    «Вулверхэмптон»

    На данный момент подопечные Нуну Санту занимают 12-ю позицию в турнирной таблице. Клуб набрал 12 баллов и имеет нулевую разницу мячей.

    До матча 1/8 финала Кубка Лиги посреди этой недели «Волки» не знали горечи поражений в восьми поединках кряду с учетом всех турниров, победив в половине из них.

    Тем не менее, именно в этом матче они уступили «Астон Вилле» (1:2) на выезде.

    В своей последней игре в АПЛ они расписали мировую с «Ньюкаслом» (1:1). В 11 выездных играх текущего сезона во всех турнирах «Вулверхэмптон» проиграл дважды, шесть встреч выиграл и трижды сыграл вничью.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 4,75, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Арсенал» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0

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