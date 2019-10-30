«Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

В 10 туре Серии А на стадионе «Дачия Арена» «Удинезе» сыграет с «Ромой». Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Рома».

«Удинезе»

«Удинезе» потерпел тяжелейшее поражение 27 октября. Команда ездила в гости к «Аталанте», где уступила 7:1. Это крупнейшее поражение хозяев за весь текущий сезон.

Сейчас «маленькие зебры» могут позволить себе лишь 13 место. На их счету 10 очков. Разница мячей у них отрицательная и составляет -8.

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Перед разгромом в Бергамо «черно-белые» выиграли 1:0 у «Торино». Ну а еще раньше они уступили на выезде «Фиорентине».

Вследствие дисквалификации игру пропустит Опоку. Травмирован Йенс Ларсен, который пока что под вопросом.

«Рома»

«Рома» имеет большие проблемы с составом. У команды много травмированных футболистов. Включить в заявку Фонсека точно не сможет Мхитаряна, Калинича, Кристанте и Пеллегрини. Дзаппакоста и Ундер имеют шансы на то, чтобы попасть в состав, но это пока не точно.

Как бы там ни было, «джалоросси» держатся и сейчас занимают 5 место, набрав 16 очков. В случае ничьи «Лацио» и «Кальяри» могут вплотную приблизиться к гостям. Неудача и вовсе может откинуть «римлян» назад.

«Рома» не проигрывала в 6 последних матчах. В четырех из них команда играла вничью. 4-матчевую ничейную серию «волки» прервали победой над «Миланом» в Серии А со счетом 1:0. Перед этим они расписали мировую в Лиге Европы с «Боруссией» М.

Добавим, что «Рома» оставалась непобедимой в 17 из 18 встреч в рамках Серии А.

Прогноз

4.00 и 1.96 — коэффициенты на победу, 3.65 — цифра, которая стоит под исходом «ничья».

«Рома» обескровлена травмами, но несмотря на это команда все же не проигрывает. «Удинезе» способен удивлять как победами, так и поражениями.

«Фриульцы» поборются за очки, так что предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.86. 0