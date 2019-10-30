ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КокеКоке — Мистер «Атлетико». Но почему фаны его освистали? Джордан Хендерсон и Юрген Клопп«Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи «Аризона»НХЛ. «Баффало» уступил «Аризоне», «Ванкувер» разгромил «Флориду»
  • 16:28
    • Семак: Мы фавориты только на бумаге
  • 15:42
    • Иванов: Надеюсь, что сможем завоевать Кубок России
  • 15:07
    • Ибрагимович сделал интересное заявление
  • 14:31
    • Роналду: У меня нет по-настоящему слабых мест
  • 14:09
    • Руни: Зарплата в MLS — это серьезная проблема
  • 11:39
    • Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» обыграл «Оклахому»
    Все новости спорта

    «Удинезе» навяжет борьбу ослабленной «Роме»

    «Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Удинезе Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз на «Удинезе» — «Рома»
    Николо Дзаньоло
    В 10 туре Серии А на стадионе «Дачия Арена» «Удинезе» сыграет с «Ромой». Поединок начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Удинезе» — «Рома».

    «Удинезе»

    «Удинезе» потерпел тяжелейшее поражение 27 октября. Команда ездила в гости к «Аталанте», где уступила 7:1. Это крупнейшее поражение хозяев за весь текущий сезон.

    Сейчас «маленькие зебры» могут позволить себе лишь 13 место. На их счету 10 очков. Разница мячей у них отрицательная и составляет -8.

    Все прогнозы на Серию А

    Перед разгромом в Бергамо «черно-белые» выиграли 1:0 у «Торино». Ну а еще раньше они уступили на выезде «Фиорентине».

    Вследствие дисквалификации игру пропустит Опоку. Травмирован Йенс Ларсен, который пока что под вопросом.

    «Рома»

    «Рома» имеет большие проблемы с составом. У команды много травмированных футболистов. Включить в заявку Фонсека точно не сможет Мхитаряна, Калинича, Кристанте и Пеллегрини. Дзаппакоста и Ундер имеют шансы на то, чтобы попасть в состав, но это пока не точно.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Как бы там ни было, «джалоросси» держатся и сейчас занимают 5 место, набрав 16 очков. В случае ничьи «Лацио» и «Кальяри» могут вплотную приблизиться к гостям. Неудача и вовсе может откинуть «римлян» назад.

    «Рома» не проигрывала в 6 последних матчах. В четырех из них команда играла вничью. 4-матчевую ничейную серию «волки» прервали победой над «Миланом» в Серии А со счетом 1:0. Перед этим они расписали мировую в Лиге Европы с «Боруссией» М.

  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
  • Где продолжит карьеру воспитанник «Барселоны», кто заменит Мануэля Нойера в «Баварии», с кем хотел бы играть Карлос Вела и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Добавим, что «Рома» оставалась непобедимой в 17 из 18 встреч в рамках Серии А.

    Прогноз

    4.00 и 1.96 — коэффициенты на победу, 3.65 — цифра, которая стоит под исходом «ничья».

    «Рома» обескровлена травмами, но несмотря на это команда все же не проигрывает. «Удинезе» способен удивлять как победами, так и поражениями.

    «Фриульцы» поборются за очки, так что предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.86. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.53
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Кейн
  • «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
    • 18:03 23/10/2019     «Ростов» — «Сочи»
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
    • 01:19 27/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года. Прогноз на «Удинезе» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
    Тоже интересно
    Карлес Аленья Футбол Трансферный дайджест. 22-28 октябряГде продолжит карьеру воспитанник «Барселоны», кто заменит Мануэля Нойера в «Баварии», с кем хотел бы играть Карлос Вела и другие трансферные новости последних дней Вчера в 16:050
  • 15:54
    • Зинченко: Восстановление идет полным ходом
  • 15:35
    • Ракитич и «Барселона» расторгнут контракт в январе
  • 13:50
    • Обамеянг может покинуть «Арсенал» в конце сезона
    ЦСКА Футбол ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизниРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба Вчера в 02:280
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 17:49
    • Клиент «Париматч» выиграл 500 тыс. на Лиге чемпионов
  • 13:34
    • «Милан» проявляет интерес к Ивану Ракитичу
  • 13:27
    • Зимой «Интер» планирует усилить состав
    Джордан Ларссон оформил дубль Футбол Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»Крупная победа «Спартака» над «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:220
  • 07:03
    • «Спартак» проявляет интерес к игроку молодежной сборной Белоруссии
  • 11:54
    • «Интер» заинтересован в подписании защитника «Тоттенхэма»
  • 07:17
    • Рублев проиграл на старте турнира в Париже
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие