«Удинезе» — «Рома». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

«Удинезе»
«Удинезе» потерпел тяжелейшее поражение 27 октября. Команда ездила в гости к «Аталанте», где уступила 7:1. Это крупнейшее поражение хозяев за весь текущий сезон.
Сейчас «маленькие зебры» могут позволить себе лишь 13 место. На их счету 10 очков. Разница мячей у них отрицательная и составляет -8.
Перед разгромом в Бергамо «черно-белые» выиграли 1:0 у «Торино». Ну а еще раньше они уступили на выезде «Фиорентине».
Вследствие дисквалификации игру пропустит Опоку. Травмирован Йенс Ларсен, который пока что под вопросом.
«Рома»
«Рома» имеет большие проблемы с составом. У команды много травмированных футболистов. Включить в заявку Фонсека точно не сможет Мхитаряна, Калинича, Кристанте и Пеллегрини. Дзаппакоста и Ундер имеют шансы на то, чтобы попасть в состав, но это пока не точно.
Как бы там ни было, «джалоросси» держатся и сейчас занимают 5 место, набрав 16 очков. В случае ничьи «Лацио» и «Кальяри» могут вплотную приблизиться к гостям. Неудача и вовсе может откинуть «римлян» назад.
«Рома» не проигрывала в 6 последних матчах. В четырех из них команда играла вничью. 4-матчевую ничейную серию «волки» прервали победой над «Миланом» в Серии А со счетом 1:0. Перед этим они расписали мировую в Лиге Европы с «Боруссией» М.
Добавим, что «Рома» оставалась непобедимой в 17 из 18 встреч в рамках Серии А.
Прогноз
4.00 и 1.96 — коэффициенты на победу, 3.65 — цифра, которая стоит под исходом «ничья».
«Рома» обескровлена травмами, но несмотря на это команда все же не проигрывает. «Удинезе» способен удивлять как победами, так и поражениями.
«Фриульцы» поборются за очки, так что предлагаем поставить на то, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 1.86. 0