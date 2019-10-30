«Ювентус» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

«Ювентус»
«Ювентус» на прошлой неделе играл в Лиге чемпионов. Подопечные Маурицио Сарри дома обыграли московский «Локомотив» — 2:1.
Таким образом, «Старая Синьора» продлила серию своих побед во всех турнирах до семи матчей. В чемпионате Италии эта серия насчитывала пять поединков.
Насчитывала — потому, что уже в прошлом туре «бьянконери» оступились в гостевой игре против «Лечче» (1:1). Тем не менее, это не повлияло на положение команды, которая остается лидером с отрывом в один балл от «Интера».
«Дженоа»
«Дженоа» после девяти матчей итальянского чемпионата идет на 17 месте, имея на своем счету восемь баллов. От губительной 18-й строки клуб из Генуи оторвался на один пункт.
До предыдущего тура «Грифоны» не побеждали в Серии А в шести встречах кряду, проиграв за этот период пять поединков при одном ничейном результате.
Поражения пришлись на игры против «Аталанты» (1:2), «Кальяри» (1:3), «Лацио» (0:4), «Милан» (1:2) и «Пармы» (1:5). Мировая состоялась с «Болоньей» (0:0) дома.
И только в прошлом туре «россоблу» удалось победить — «Брешию» (3:1) дома.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 5,0.
Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,62. 0