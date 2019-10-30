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    Как «Ювентус» отнесется к «Дженоа»?

    «Ювентус» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Серии А 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Дженоа»
    «Ювентус» удержал лидерство, несмотря на осечку в прошлом туре
    В 10 туре итальянской Серии А состоится поединок между футбольным клубом «Ювентус» и «Дженоа». Матч будет проводиться на стадионе «Альянц Стэдиум». Начало в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ювентус» — «Дженоа».

    «Ювентус»

    «Ювентус» на прошлой неделе играл в Лиге чемпионов. Подопечные Маурицио Сарри дома обыграли московский «Локомотив» — 2:1.

    Таким образом, «Старая Синьора» продлила серию своих побед во всех турнирах до семи матчей. В чемпионате Италии эта серия насчитывала пять поединков.

    Насчитывала — потому, что уже в прошлом туре «бьянконери» оступились в гостевой игре против «Лечче» (1:1). Тем не менее, это не повлияло на положение команды, которая остается лидером с отрывом в один балл от «Интера».

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    «Дженоа»

    «Дженоа» после девяти матчей итальянского чемпионата идет на 17 месте, имея на своем счету восемь баллов. От губительной 18-й строки клуб из Генуи оторвался на один пункт.

    До предыдущего тура «Грифоны» не побеждали в Серии А в шести встречах кряду, проиграв за этот период пять поединков при одном ничейном результате.

    Поражения пришлись на игры против «Аталанты» (1:2), «Кальяри» (1:3), «Лацио» (0:4), «Милан» (1:2) и «Пармы» (1:5). Мировая состоялась с «Болоньей» (0:0) дома.

    И только в прошлом туре «россоблу» удалось победить — «Брешию» (3:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,62. 0

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