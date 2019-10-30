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    МЮ нужно опасаться расплаты

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
    Харри Магуайр
    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги сойдутся «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Поединок будет проведен на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало встречи в 23:05 по мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

    «Челси»

    «Челси», кажется, нашел свою игру. Под руководством Лэмпарда команда выиграла 7 матчей кряду с учетом всех турниров. Серия как раз началась с выигрыша в матче Кубка лиги, в котором коллектив встречался с «Гримсби» (7:1).

    За весь этот период «аристократы» довольно мало пропустили — 5 голов. В прошлой игре «Челси» пропустил два мяча, впервые за 7 последних встреч.

    Перед этим «синие» добыли важную победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов со счетом 0:1 и с аналогичным счетом подопечные Лэмпарда одолели «Ньюкасл» в чемпионате.

    Также можно отметить неплохую домашнюю форму. На «Стэмфорд Бридж» команда выиграла 3 матча подряд и не пропускала 180 минут.

    «Манчестер Юнайтед»

    Ман Юнайтед наконец-то уверенно выиграл и забил больше одного мяча. На выходных команда Сульшера одолела на выезде «Норвич» со счетом 1:3. Это первая победа гостей в АПЛ за 5 игр, а также вторая кряду в целом при учете всех турниров.

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    В четверг «манкунианцы» ездили в гости к «Партизану» и там выиграли 0:1. Однако игра для «красных дьяволов» выдалась не очень простой. Соперник больше бил по воротам, да и мяч «горожане» забили лишь с пенальти.

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    • Старт в Кубке лиги для «малышей Басби» тоже выдался нервным. Команда встречалась дома с «Рочдейлом» и там дело дошло до серии пенальти.

    Напомним, что в матче с «Ливерпулем», который был на прошлых выходных, МЮ сыграл вничью 1:1, хотя в счете гости вели почти до конца встречи. Не хватило концентрации в оборонительной игре.

    Прогноз

    Нынешняя форма «Челси» дает основания полагать, что именно этот клуб пройдет дальше. Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.92 и 4.20 на победу в основное время, 1.48 и 2.75 на победу с учетом основного времени.

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    «Манкунианцы» совсем недавно начали побеждать, но пока что их футбол не убеждает. Другое дело результаты «Челси». Тем более команда однозначно хочет поквитаться за разгромное поражение в начале сезона со счетом 4:0.

    Предлагаем поставить на двойной исход «Победа "Челси" в один мяч или ничья». 0

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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 октября 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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