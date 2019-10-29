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    «Лестер» уверенно обыграет команду из Первой лиги

    «Бертон Альбион» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бертон Альбион» — «Лестер»
    Харви Барнс
    В 1/8 финала Кубка Английской лиги «Бертон Альбион» будет принимать «Лестер». Матч состоится 29 октября на стадионе «Пирелли». Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Бертон Альбион» — «Лестер».

    «Бертон Альбион»

    Свой путь в данном турнире команда из города Бертон-апон-Трент начала с 1/64 финала. Тогда в выездном матче против «Порт Вэйла» гости на «Вэйл Парк» победили со счетом 1:2.

    На следующей стадии «пивовары» разгромили «Морекамб» (4:0), а в 1/16 подопечные Найджела Клафа одолели «Борнмут» (2:0).

    А в последних играх в рамках Первой лиги «Бертон Альбион» сумел победить «Уимблдон» (1:0), а спустя несколько дней команда расписала мировую с «Блэкпулом» (0:0).

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    В своем чемпионате «пивовары» в 15 матчах набрали 22 очка, благодаря чему этот коллектив занимает 9 место в турнирной таблице.

    «Лестер»

    В Кубке Английской лиги команда из одноименного города начала выступления с 1/32 финала. В выездном поединке против «Ньюкасла» гости в серии пенальти победили «сорок» (1:1, 2:4).

    На этапе 1/16 финала «лисы» без проблем разобрались с клубом «Лутон Таун» (0:4). В последних матчах Премьер-лиги подопечные Брендана Роджерса также демонстрируют хорошие результаты.

    После встречи в Кубке «Лестер» разгромил «Ньюкасл» (5:0), но в 8 туре АПЛ синие проиграли «Ливерпулю», пропустив гол с пенальти на 95 минуте (2:1).

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    Затем «лисы» взяли верх над «Бернли» (2:1) и унизили «Саутгемптон» на выезде (0:9). Сейчас «Лестер» с 20 очками в активе идет третьим в турнирной таблице чемпионата.

    Прогноз

    На победу «Бертона Альбион» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,10, на ничью — 5,10, а на победу «Лестера» — 1,40.

    Подопечные Брендана Роджерса должны без проблем обыгрывать команду из низшего по силе дивизиона. Наш прогноз на матч — победа «Лестера» с форой -1 с коэффициентом 1,60. 0

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    «Бертон Альбион» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Английской лиги 29 октября 2019 года. Прогноз на «Бертон Альбион» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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