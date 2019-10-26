«Шальке» — «Боруссия Дортмунд». Прогноз (к. 3.7) и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2019 года

В девятом туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Боруссию Дортмунд». Игра пройдет 26 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия Дортмунд».

«Шальке»

«Шальке» после восьми туров чемпионата Германии идет на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 очков.

Гельзенкирхенцы начали сезон с ничьи против «Гладбаха» (0:0) и поражения от «Баварии» (0:3). Однако до недавнего времени «кобальтовые» больше не проигрывали.

В последних трех турах команда обыграла «Майнц» (2:1) и «Лейпциг» (3:1), а также разошлась миром с «Кельном» (1:1).

Только в прошлом туре поражение «Плутам» нанес «Хоффенхайм» дома — 2:0.

Подопечные Давида Вагнера в этом сезоне не отвлекаются на еврокубки и могут благодаря этому бороться за высокие позиции, сконцентрировавшись на Бундеслиге.

«Боруссия» Дортмунд

По завершении 8 туров чемпионата Германии команда из Дортмунда опустилась на 7 строчку в таблице, имея в своем активе 14 очков.

Последней победой до недавнего времени, которую «шмели» завоевали в Бундеслиге, случилась 14 сентября. В домашнем поединке хозяева разгромили «Байер» (4:0).

Затем «Боруссия» Д провела три ничейные встречи кряду. И только в прошлом туре была обыграна гладбахская «Боруссия» (1:0).

Не слишком удачно пока проходит и кампания в Лиге чемпионов. После ничьей с «Барселоной» (0:0), победы над «Славией» (2:0) и поражения от «Интера» (0:2) дружина Люсьена Фавра идет на третьей строчке.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 3,7. 0