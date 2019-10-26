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    «Шальке» — «Боруссия Дортмунд». Прогноз (к. 3.7) и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Шальке» — «Боруссия Дортмунд»
    Команда Фавра в прошлом туре прервала безвыигрышную серию
    В девятом туре немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать «Боруссию Дортмунд». Игра пройдет 26 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия Дортмунд».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Шальке»

    «Шальке» после восьми туров чемпионата Германии идет на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 очков.

    Гельзенкирхенцы начали сезон с ничьи против «Гладбаха» (0:0) и поражения от «Баварии» (0:3). Однако до недавнего времени «кобальтовые» больше не проигрывали.

    В последних трех турах команда обыграла «Майнц» (2:1) и «Лейпциг» (3:1), а также разошлась миром с «Кельном» (1:1).

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    Только в прошлом туре поражение «Плутам» нанес «Хоффенхайм» дома — 2:0.

    Подопечные Давида Вагнера в этом сезоне не отвлекаются на еврокубки и могут благодаря этому бороться за высокие позиции, сконцентрировавшись на Бундеслиге.

    «Боруссия» Дортмунд

    По завершении 8 туров чемпионата Германии команда из Дортмунда опустилась на 7 строчку в таблице, имея в своем активе 14 очков.

    Последней победой до недавнего времени, которую «шмели» завоевали в Бундеслиге, случилась 14 сентября. В домашнем поединке хозяева разгромили «Байер» (4:0).

    Затем «Боруссия» Д провела три ничейные встречи кряду. И только в прошлом туре была обыграна гладбахская «Боруссия» (1:0).

    Не слишком удачно пока проходит и кампания в Лиге чемпионов. После ничьей с «Барселоной» (0:0), победы над «Славией» (2:0) и поражения от «Интера» (0:2) дружина Люсьена Фавра идет на третьей строчке.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,2, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Боруссия» выиграет, и обе команды забьют за 3,7. 0

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    «Шальке» — «Боруссия Дортмунд». Прогноз (к. 3.7) и ставки на матч Бундеслиги 26 октября 2019 года. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия Дортмунд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70
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