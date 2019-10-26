«Бернли» — «Челси». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года

В десятом туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Тёрф Мур» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Челси».

«Бернли»

На данный момент этот клуб находится на 8 строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 12 очков. От грядущего соперника бордовые отстают на 5 пунктов.

После вылета из Кубка лиги от «Сандерленда» (1:3) «Бернли» на своем поле встретился с «Ливерпулем» в рамках 4 тура Премьер-лиги, но в родных стенах хозяева крупно уступили мерсисайдцам (0:3).

Затем подопечные Шона Дайча разошлись миром в выездной игре с «Брайтоном» (1:1), а спустя неделю бордовые дома победили «Норвич» (2:0).

В 7 туре чемпионата «Бернли» не выявил сильнейшего в матче с «Астон Виллой» (2:2), а 5 октября команда на «Терф Мур» взяла верх над «Эвертоном» (1:0).

В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Лестеру» 1:2.

«Челси»

Еще недавно «Челси» был очень нестабилен в результатах. Команда Фрэнка Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и не могла нормально выступать в АПЛ.

И все же, за девять туров «Аристократы» набрали 17 очков — в Премьер-лиге у «синих» было два поражения.

В 7 туре лондонцы порадовали болельщиков домашней победой над «Брайтоном» — 2:0. После этого они сумели переиграть на выезде «Лилль» (2:1) в Лиге чемпионов.

В прошлом поединке АПЛ коллектив разгромил на выезде «Саутгемптон» (4:1) и поднялся на четвертую строчку, а затем стал лидером своей группы Лиги чемпионов после победы над «Аяксом» (1:0) в гостях.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0