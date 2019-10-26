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    Удержится ли «Челси» в зоне Лиги чемпионов?

    «Бернли» — «Челси». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Челси»
    «"Челси" идет на 4-м месте АПЛ
    В десятом туре английской Премьер-лиги «Бернли» будет принимать «Челси». Игра пройдет на «Тёрф Мур» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Бернли» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 26 Октября 2019 года
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    «Бернли»

    На данный момент этот клуб находится на 8 строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 12 очков. От грядущего соперника бордовые отстают на 5 пунктов.

    После вылета из Кубка лиги от «Сандерленда» (1:3) «Бернли» на своем поле встретился с «Ливерпулем» в рамках 4 тура Премьер-лиги, но в родных стенах хозяева крупно уступили мерсисайдцам (0:3).

    Затем подопечные Шона Дайча разошлись миром в выездной игре с «Брайтоном» (1:1), а спустя неделю бордовые дома победили «Норвич» (2:0).

    В 7 туре чемпионата «Бернли» не выявил сильнейшего в матче с «Астон Виллой» (2:2), а 5 октября команда на «Терф Мур» взяла верх над «Эвертоном» (1:0).

    В прошлом туре коллектив проиграл на выезде «Лестеру» 1:2.

    «Челси»

    Еще недавно «Челси» был очень нестабилен в результатах. Команда Фрэнка Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и не могла нормально выступать в АПЛ.

    И все же, за девять туров «Аристократы» набрали 17 очков — в Премьер-лиге у «синих» было два поражения.

    В 7 туре лондонцы порадовали болельщиков домашней победой над «Брайтоном» — 2:0. После этого они сумели переиграть на выезде «Лилль» (2:1) в Лиге чемпионов.

    В прошлом поединке АПЛ коллектив разгромил на выезде «Саутгемптон» (4:1) и поднялся на четвертую строчку, а затем стал лидером своей группы Лиги чемпионов после победы над «Аяксом» (1:0) в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,5, а ничья — в 4,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0

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    «Бернли» — «Челси». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч АПЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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