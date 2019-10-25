«Вильярреал» — «Алавес». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 25 октября 2019 года

В пятницу, 25 октября, «Вильярреал» на своем поле примет «Алавес» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль-Мадригал», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Вильярреал» — «Алавес».

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 14 очков.

В девяти сыгранных турах «желтая субмарина» одержала четыре победы, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

На своем поле подопечные Хавьера Кальехи обыграли «Вальядолид» (2:0) и «Бетис» (5:1), а также сыграли вничью с «Гранадой» (4:4) и «Реалом» (2:2). А вот в гостях они оказались сильнее «Леганеса» (3:0) и «Эспаньола» (1:0), проиграв при этом «Леванте» (1:2), «Барселоне» (1:2) и «Осасуне» (1:2).

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После травм у «Вильярреала» восстанавливаются полузащитники Рамиро Герра и Бруно.

«Алавес»

Футболисты «Алавеса» расположились на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 11 набранными очками.

На счету команды из Витории три победы, две ничьи и четыре поражения в нынешнем сезоне.

У себя дома команда Асьера Гаритано победила «Леванте» (1:0), «Мальорку» (2:0) и «Сельту» (2:0), разошлась миром с «Эспаньолом» (0:0), а также уступила «Севилье» (0:1). При этом в гостях она сыграла вничью с «Хетафе» (1:1), проиграла «Атлетику» (0:2), «Реал Сосьедаду» (0:3) и «Валенсии» (1:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Алавеса» находятся защитник Родриго Эли и полузащитник Томас Пина.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вильярреала» — 1.57, победа «Алавеса» — 6.60, ничья — 4.20.

Данный расклад вполне логичен, учитывая тот факт, насколько «желтая субмарина» хороша на своем поле.

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«Славные» считаются неуступчивой командой, но за последнее время они обыгрывали только «Мальорку» и «Сельту», то есть тех соперников, которые расположились еще ниже в турнирной таблице.

Поддержка родных трибун должна придать хозяевам уверенности, поэтому наш прогноз — «победа "Вильярреала" с форой -1» за 2.00.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Вильярреала" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.74. 0