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    «Карабах» не разочарует своих болельщиков

    «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ
    Абделла Зубир
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Карабах» будет принимать АПОЭЛ. Игра пройдет на «Стадионе им. Тофика Бахрамова» 24 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Карабах»

    В двух играх в рамках Лиги Европы команда из Азербайджана смогла заработать 3 балла и занять 2 место в турнирной таблице Группы А.

    На старте своей еврокубковой кампании «скакуны» в родных стенах потерпели поражение от «Севильи» (0:3). Но с тех пор подопечные Гурбана Гурбанова больше не проигрывали.

    23 сентября в домашнем первенстве «Карабах» одолел клуб «Зиря» (1:3), а в 6 туре чемпионата Азербайджана этот коллектив взял верх над «Сумгаитом» (2:0).

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    Во втором матче в ЛЕ «Карабах» разгромил «Дюделанж» (1:4), а чуть позже «скакуны» разобрались с «Сабахом» Баку (2:0). В последнем на сегодняшний день поединке в Габале гости разошлись миром с одноименным коллективом (1:1).

    АПОЭЛ

    В своих двух играх в Лиге Европы клуб с Кипра не сумел набрать ни единого балла, из-за чего команда находится на последнем месте в таблице.

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    • В первом туре ЛЕ на стадионе ГСП хозяева встречи потерпели поражение от «Дюделанжа». Напряженная битва завершилась счетом 3:4 в пользу гостей.

    Затем в домашнем первенстве АПОЭЛ победил «Эносис» (2:3), а также взял верх над клубом АЕЛ (1:0).

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    Второй поединок в еврокубках завершился неудачно. В Испании подопечные Томаса Долля оказались слабее «Севильи» (1:0), но несколькими днями позже АПОЭЛ одолел «Доксу» в чемпионате (2:0).

    Прогноз

    На победу «Карабаха» в этой встрече букмекеры дают 2,25, на ничью — 3,40, а на победу АПОЭЛа — 3,35.

    Сейчас команда из Азербайджана демонстрирует неплохие результаты во всех турнирах. В домашней игре в Лиге Европы коллектив Гурбана Гурбанова постарается взять три очка. Наш прогноз на матч — «Карабах» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,67. 0

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    «Карабах» — АПОЭЛ. Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Карабах» — АПОЭЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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