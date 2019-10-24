ПСВ — ЛАСК. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы квартета D нидерландский ПСВ в Эйндховене на «Филипс Арене» примет австрийский ЛАСК. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на ПСВ — ЛАСК.

ПСВ

Эйндховенцы, как вице-чемпионы Нидерландов, начали свою еврокомпанию в Лиге чемпионов. Но от туда они были выбиты сразу же, уступив по правилам гостевого гола швейцарскому «Базелю» (3:2 и 1:2).

Переместившись в квалификацию второго по значимости евротурнира «красно-белые» прошли два раунда, выиграв три встречи и раз сыграв вничью при этом не пропустив в этих поединках.

За два стартовых тура групповой стадии Лиги Европы подопечные Марко ван Боммеля набрали шесть очков, сначала обыграв на своем поле португальский «Спортинг» со счетом 3:2, а затем разгромив на выезде норвежский «Русенборг» (4:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

На выходных ПСВ крупно проиграл «Утрехту» (0:3) в чемпионате Нидерландов, прервав т.с. свою 15-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

ЛАСК

Австрийский коллектив тоже стартовал в Лиге чемпионов, где сперва выбил обидчика своего предстоящего противника, а затем дважды проиграл бельгийскому «Брюгге» (0:1 и 1:2).

ЛАСК в первом туре группового этапа ЛЕ обыграл дома «Русенборг» со счетом 1:0, а затем уступил на выезде «Спортингу» 1:2, хотя забил первым. С тремя очками австрийцы идут третьими в своей группе.

За последние восемь игр с учетом всех турниров «черно-белые» уступили только раз, еще раз сыграли вничью и шесть матчей выиграли. Накануне они разгромили в чемпионате Австрии «Маттерсбург» — 7:2.

Прогноз на ПСВ — ЛАСК

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ПСВ — 1.68, победа ЛАСКа — 5.30, ничья — 4.25.

ПСВ после осечки в чемпионате страны, скорее всего, реабилитируется перед своими фанами, обыграв на своем поле австрийцев. 0