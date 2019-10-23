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    Справится ли «Лейпциг» с неудержимым Дзюбой?

    «РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз (к. 1.94) и ставки на тоталы в матче футбольной Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Зенит»
    Артем Дзюба
    В среду, 23 октября, «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Зенит» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Ред Булл Арене», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 23 Октября 2019 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:55 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.60
  • X
  • 4.35
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    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с довольно неожиданной гостевой победы над «Бенфикой» (2:1), которую обеспечил Тимо Вернер, оформивший дубль.

    А вот на своем поле «быки» потерпели поражение от «Лиона» (0:2). Несмотря на игровое преимущество, они пропустили от Мемфиса Депая и Мартена Терье, не сумев забить в ответ.

    В турнирной таблице группы G немецкая команда занимает третье место, но лишь минимально отстает от двух лидеров.

    В немецкой Бундеслиге, где сыграно, восемь туров, «Лейпциг» идет пятым. При этом подопечные Юлиана Нагельсмана были бы в лидерах, если бы на минувших выходных у себя дома переиграли «Вольфсбург» (1:1).

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    У «быков» после травм восстанавливаются Тайлер Адамс, Луан Кандидо, Ибраима Конате, Итан Ампаду, Ханнес Вольф и Патрик Шик.

    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» на старте группового этапа Лиги чемпионов в гостях разошелся миром с «Лионом» (1:1), притом именно французы выступали в роли догоняющих, отыгравшись лишь благодаря пенальти.

    Во втором туре «сине-бело-голубые» на своем поле одержали победу над «Бенфикой» (3:1), благодаря чему в сумме набрали четыре очка и вышли в лидеры квартета.

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    • В чемпионате России у команды Сергея Семака тоже все хорошо. В турнирной таблице она занимает второе место, но отстает от «Локомотива» лишь по дополнительным показателям.

    В конце прошлой недели «Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» (6:1). Главным героем встречи стал Артем Дзюба, который по системе «гол+пас» набрал пять баллов.

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    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейпцига» — 1.60, победа «Зенита» — 5.60, ничья — 4.50.

    Сложно сказать, сумеют ли «сине-бело-голубые» выиграть у неуступчивых «быков» на их же поле, но вот забить они просто обязаны, учитывая последние результаты.

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    Команда Сергея Семака радует результативностью в октябре, забивая в среднем четыре мяча за игру.

    У «Лейпцига» тоже сильная линия атаки. Да, подопечные Нагельсмана не забили «Лиону», но в целом имели преимущество и заставили вратаря соперника сделать четыре сейва. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов больше 3» за 1.94.

    Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Зенита" больше 1», которая принимается с коэффициентом 2.05. 0

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