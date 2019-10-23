«Бенфика» — «Лион». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Да Луш» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Лион».

«Бенфика»

В Лиге чемпионов португальцы стартовали с домашнего поражения от немецкого «Лейпцига» (1:2), пропустив два мяча в концовке. Один гол они отквитали, но не ушли от поражения.

Затем, во втором туре, «Бенфика» уступила на выезде «Зениту» — 1:3. По ходу матча гости уступали 0:3, и только в конце матча забили один мяч.

Помимо поражений в главном еврокубке, «Орлы» в этом сезоне проиграли только раз — «Порту» (0:2) в чемпионате страны.

По итогам семи туров Примейры они идут на втором месте с отрывом в один балл от лидера «Фамаликана».

«Лион»

«Лион» свой стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов свел вничью. На своей территории он поделил очки с российским «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

После того матча «ткачи» провели три встречи в чемпионате Франции, в которых дважды проиграли и одну игру свели вничью.

Поражения пришлись на домашние поединки по 0:1 от ПСЖ и «Нанта», а мировую «аристократы» расписали в выездной игре с «Брестом» — 2:2.

Во втором туре группы клуб сумел победить на выезде «РБ Лейпциг» (2:0) и стать вторым в группе.

После этого команда проиграла дерби «Сент-Этьену» (0:1), из-за чего в отставку был отправлен наставник Сильвиньо, но и с его преемником Руди Гарсией победы не вернулись — последовала домашняя ничья 0:0 с «Дижоном» в Лиге 1.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0