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    Сможет ли «Бенфика» набрать первые очки против «Лиона»?

    «Бенфика» — «Лион». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бенфика» — «Лион»
    «Бенфика» проиграла оба матча в группе
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Да Луш» 23 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Лион».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 23 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.30
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    «Бенфика»

    В Лиге чемпионов португальцы стартовали с домашнего поражения от немецкого «Лейпцига» (1:2), пропустив два мяча в концовке. Один гол они отквитали, но не ушли от поражения.

    Затем, во втором туре, «Бенфика» уступила на выезде «Зениту» — 1:3. По ходу матча гости уступали 0:3, и только в конце матча забили один мяч.

    Помимо поражений в главном еврокубке, «Орлы» в этом сезоне проиграли только раз — «Порту» (0:2) в чемпионате страны.

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    По итогам семи туров Примейры они идут на втором месте с отрывом в один балл от лидера «Фамаликана».

    «Лион»

    «Лион» свой стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов свел вничью. На своей территории он поделил очки с российским «Зенитом» (1:1), отыгравшись в начале второго тайма с пенальти.

    После того матча «ткачи» провели три встречи в чемпионате Франции, в которых дважды проиграли и одну игру свели вничью.

    Поражения пришлись на домашние поединки по 0:1 от ПСЖ и «Нанта», а мировую «аристократы» расписали в выездной игре с «Брестом» — 2:2.

    Во втором туре группы клуб сумел победить на выезде «РБ Лейпциг» (2:0) и стать вторым в группе.

    После этого команда проиграла дерби «Сент-Этьену» (0:1), из-за чего в отставку был отправлен наставник Сильвиньо, но и с его преемником Руди Гарсией победы не вернулись — последовала домашняя ничья 0:0 с «Дижоном» в Лиге 1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бенфика» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0

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