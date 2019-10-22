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    «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда»
    Харри Кейн
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» будет принимать «Црвену Звезду». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 22 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 22 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    На данном этапе Лиги чемпионов лондонский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Группы В с 1 баллом в активе.

    После ничейной игры в Греции с «Олимпиакосом» (2:2) «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» в АПЛ (2:1), а также от «Колчестера Юнайтед» по пенальти в Кубке лиги (0:0, 4:3).

    В 7 туре Премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1), но в следующем поединке в ЛЧ английский клуб был разгромлен «Баварией» (2:7).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А несколькими днями позже «шпоры» крупно уступили «Брайтону» (3:0). По завершении паузы на матчи сборных «Тоттенхэм» расписал мировую с «Уотфордом» (1:1).

    «Црвена Звезда»

    После двух поединков в Лиге чемпионов сербская команда располагается на втором месте в таблице Группы В с тремя очками в активе.

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    • Старт еврокубкового пути начался для подопечных Владана Милоевича с поражения от «Баварии» (3:0). А чуть позже «звездаши» уступили «Партизану» в домашнем первенстве (2:0).

    Но после этого «Црвена Звезда» выиграла 6 матчей кряду. В чемпионате красно-белые одолели «Вождовац» (3:1), а также победили клуб «Мачва» (3:1).

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    Затем в Лиге чемпионов белградцы взяли верх над «Олимпиакосом» (3:1), завоевали 3 очка в поединке с «Напредаком» (0:1), разгромили «Трепчу» в Кубке страны (0:8) и оказались сильнее «Рада» в Суперлиге (3:1).

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,50, а на победу «Црвены Звезды» — 11,0.

    Безусловно, англичане будут фаворитами поединка, но гости могут оказать серьезное сопротивление «шпорам». Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,95. 0

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    «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 22 октября 2019 года. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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