«Тоттенхэм» — «Црвена Звезда». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 22 октября 2019 года

«Тоттенхэм»
На данном этапе Лиги чемпионов лондонский клуб идет на последнем месте в турнирной таблице Группы В с 1 баллом в активе.
После ничейной игры в Греции с «Олимпиакосом» (2:2) «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Лестера» в АПЛ (2:1), а также от «Колчестера Юнайтед» по пенальти в Кубке лиги (0:0, 4:3).
В 7 туре Премьер-лиги подопечные Маурисио Почеттино взяли верх над «Саутгемптоном» (2:1), но в следующем поединке в ЛЧ английский клуб был разгромлен «Баварией» (2:7).
Календарь и таблица Лиги чемпионов
А несколькими днями позже «шпоры» крупно уступили «Брайтону» (3:0). По завершении паузы на матчи сборных «Тоттенхэм» расписал мировую с «Уотфордом» (1:1).
«Црвена Звезда»
После двух поединков в Лиге чемпионов сербская команда располагается на втором месте в таблице Группы В с тремя очками в активе.
Старт еврокубкового пути начался для подопечных Владана Милоевича с поражения от «Баварии» (3:0). А чуть позже «звездаши» уступили «Партизану» в домашнем первенстве (2:0).
Но после этого «Црвена Звезда» выиграла 6 матчей кряду. В чемпионате красно-белые одолели «Вождовац» (3:1), а также победили клуб «Мачва» (3:1).
Затем в Лиге чемпионов белградцы взяли верх над «Олимпиакосом» (3:1), завоевали 3 очка в поединке с «Напредаком» (0:1), разгромили «Трепчу» в Кубке страны (0:8) и оказались сильнее «Рада» в Суперлиге (3:1).
Прогноз
На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,50, а на победу «Црвены Звезды» — 11,0.
Безусловно, англичане будут фаворитами поединка, но гости могут оказать серьезное сопротивление «шпорам». Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,95. 0