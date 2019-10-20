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    На «Луи II» будет битва равных соперников

    «Монако» — «Ренн». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Франции 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Монако» — «Ренн»
    Леонарду Жардим
    В 10 туре французской Лиги 1 «Монако» будет принимать «Ренн». Игра пройдет на стадионе «Луи II» 20 октября. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Ренн».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.80
  • X
  • 3.75
  • 2
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    «Монако»

    По завершении 9 туров французского первенства клуб из одноименного княжества располагается на 16 месте в турнирной таблице с 9 баллами в активе. От зоны вылета команду отделяет лишь 1 пункт.

    После двух ничейных результатов в поединках с «Нимом» (2:2) и «Страсбуром» (2:2) красно-белые потерпели поражение дома от «Марселя» (3:4).

    Затем «Монако» расписал мировую с «Реймсом» (0:0), а в 7 туре чемпионата Франции уверенно разобрался с «Ниццей» (3:1).

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    28 сентября подопечные Леонарду Жардима в родных стенах разгромили «Брест» (4:1), но спустя неделю команда вновь проиграла. На этот раз «Монпелье» в гостях (3:1).

    «Ренн»

    В 9 матчах Лиги 1 команда из одноименного города набрала 12 очков, благодаря чему она занимает 10 строчку в турнирной таблице.

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    • С первого сентября подопечные Жюльена Стефана не могут порадовать болельщиков победой в любом турнире. В 4 туре чемпионата «Ренн» проиграл «Ницце» (1:2), а затем команда разошлась миром с «Брестом» (0:0).

    В 1 поединке в Лиге Европы красно-черные не выявили сильнейшего в битве с «Селтиком» (1:1). Ничьей завершилась и встреча с «Лиллем» (1:1). А в 7 туре домашнего первенства «Ренн» уступил «Нанту» (1:0).

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    Затем команда Жюльена Стефана опять разошлась миром. На этот раз с «Марселем» (1:1), после чего французский клуб потерпел поражение от «Лацио» (2:1) в ЛЕ, а также от «Реймса» (0:1) в Лиге 1.

    Прогноз

    На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,83, на ничью — 3,80, а на победу «Ренна» — 4,40.

    На «Луи II» встретятся клубы, которые продолжают находиться в кризисе в нынешнем сезоне. Но в очном поединке коллективы сыграют результативно. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,81. 0

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