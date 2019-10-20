«Оренбург» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата России 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, «Оренбург» в поединке 13-го тура российской Премьер-лиги сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча, которая пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик», начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов».

«Оренбург»

«Оренбург» после провального старта сезона, затем выдал очень удачную серию, выиграв за последние шесть игр в пяти случаях при одном поражении, которое состоялось дома от «Локомотива» (2:3) в 10-м туре.

После чего «газовики» только побеждали. Начали с Кубка России, где по итогам овертайма одолели «Чертаново» (2:0 ОТ), а затем дважды выиграли в чемпионате, поочередно одолев «Спартак» (2:1) в Москве и «Динамо» на своей территории — 2:0.

Это победное шествие позволило «бело-синим» подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, но от зоны вылета они оторвались всего на два пункта.

В шести домашних встречах текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» соблюдает полный паритет (+2,=2,-2), разница забитых и пропущенных — 9:9.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» тоже имеют на своем счету 14 баллов и разместились двумя строками ниже из-за худших дополнительных показателей.

«Волжане» смогли выиграть два последних поединка в Премьер-лиге по 2:0, переиграв новичков дивизиона. Сперва они положили на лопатки дома «Тамбов», а затем в гостях переиграли «Сочи».

Все прогнозы на РПЛ

До этих викторий самарцы не могли выиграть в пяти встречах кряду, трижды проиграв при двух ничейных исходах.

Шесть выездных игр в текущем чемпионате принесли «Крылышкам» две победы, одну ничью и три поражения, разница мячей — 9:9.

В прошлом сезоне «Оренбург» дважды обыграл «Крылья Советов»: 3:1 — дома и 3:1 — в гостях.

Прогноз на «Оренбург» — «Крылья Советов»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.30, победа «Крылышек» — 3.25, ничья — 3.40.

Прогнозируем, что в поединке соседей по турнирной таблице РПЛ принесет голы в обе стороны. 0