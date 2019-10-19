«Борнмут» — «Норвич». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Борнмут» будет принимать «Норвич». Игра пройдет на стадионе «Вайталити Стэдиум» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Норвич».

«Борнмут»

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Борнмут» показывает неплохие результаты. Сейчас на счету этой команды имеется 11 очков, благодаря чему она занимает 10 строчку в турнирной таблице.

Пока в АПЛ у подопечных Эдди Хау дела складываются неплохо. 15 сентября после паузы на игры национальных сборных «вишни» встретились с «Эвертоном» и одолели «ирисок» (3:1).

Затем «Борнмут» разобрался с «Саутгемптоном» в гостях (1:3). Но вот из Кубка лиги команда вылетела, уступив «Бертону Альбион» в 1/16 финала (2:0).

В поединке 7 тура Премьер-лиги коллектив Эдди Хау принимал на своем поле «Вест Хэм» и сыграл вничью 2:2, после чего проиграл на выезде «Арсеналу» (0:1).

«Норвич»

«Норвич» стартовал в АПЛ неудачно. В четырех стартовых турах команда Даниэля Фарке набрала только 3 очка, потерпев три поражения.

Правда, и календарь у «Норвича» был не самым легким. Команда проиграла «Ливерпулю» (1:4), «Челси» (2:3) и «Вест Хэму» (0:2). Победу удалось одержать в домашней встрече с «Ньюкаслом» (3:1).

Тем удивительнее было увидеть, как клуб победил дома «Манчестер Сити» (3:2). Правда, после этого он проиграл три поединка кряду, в результате чего оказался на предпоследнем месте в зоне вылета.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0