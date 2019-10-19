«Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Брайтон».

«Астон Вилла»

По завершении 8 туров чемпионата Англии команда из Бирмингема расположилась на 15 месте в таблице с 8 баллами в активе.

После разгрома скромного коллектива «Крю» в 1/32 финала Кубка лиги (1:6) «львы» проиграли «Кристал Пэласу» в 4 матче Премьер-Лиги (1:0).

Затем «Астон Вилла» в родных стенах встретилась с «Вест Хэмом». Но соперники не смогли выявить сильнейшего, расписав мировую (0:0). В 6 туре АПЛ подопечные Дина Смита потерпели поражение от «Арсенала» (3:2).

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А несколькими днями позже команда из Бирмингема одолела «Брайтон» в 1/16 Кубка лиги (1:3). 28 сентября в чемпионате «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бернли» (2:2), а через неделю разгромила «Норвич» (1:5).

«Брайтон»

В своих восьми поединках в рамках АПЛ коллектив из одноименного города набрал 9 баллов. Сейчас он занимает 14 место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на 1 пункт.

После победы над «Бристоль Роверс» (1:2) в Кубке лиги «Брайтон» был разгромлен «Манчестер Сити» (4:0) в Премьер-лиге. А затем команда Грэма Поттера разошлась миром с «Бернли» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0).

В 1/16 финала Кубка лиги «чайки» потерпели поражение от «Астон Виллы» (1:3) и попрощались с турниром. А в 7 поединке в рамках АПЛ «Брайтон» уступил «Челси» (2:0).

Но перед паузой на матчи квалификации на Евро-2020 подопечные Поттера на своем поле крупно переиграли «Тоттенхэм» (3:0).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,45, а на победу «Брайтона» — 3,00.

На своем поле «львы» играют весьма неплохо, поэтому на «Вилла Парк» хозяева попытаются завоевать 3 очка. Наш прогноз на матч — «Астон Вилла» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,71. 0