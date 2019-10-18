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    Продлит ли ПСЖ победную серию без Неймара?

    «Ницца» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч французской Лиги 1 18 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ницца» — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    В пятницу, 18 октября, «Ницца» будет принимать на своем поле ПСЖ в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Ницца» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.20
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.42
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    «Ницца»

    На данный момент «орлята» имеют в своем активе 13 очков, заработанных в девяти матчах. Пока подопечные Патрика Виейры находятся на девятой строчке турнирной таблицы Лиги 1.

    Удивительной особенностью выступлений этого клуба на старте сезона являлся одинаковый итоговый счет каждого матча. Все матчи заканчивались со счетом 2:1 или 1:2. Только в седьмом туре «Ницца» прервала эту «серию» поражением от «Монако» — 1:3.

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    Далее последовала ничья дома с «Лиллем» — 1:1, а в прошлом туре команда гостила у «Нанта», играла первым номером, но была менее острой в атаке, чем соперник, поэтому проиграла — 0:1.

    ПСЖ

    Парижский клуб является лидером чемпионата с 21 очком, заработанным в девяти встречах. «Пари Сен-Жермен» пропустил четыре гола, что является лучшим показателем в первенстве.

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    • Первое поражение в сезоне состоялось против «Ренна» на выезде еще во втором туре — 1:2. Затем парижане выдали серию из пяти побед подряд, включая успех против «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов, а потом вновь уступили — «Реймсу» дома (0:2).

    Перекрыть эту неудачу ПСЖ сумел тремя подряд победами — над «Бордо» (1:0), «Галатасараем» в ЛЧ (1:0) и «Анже» — 4:0.

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    Плохая новость — у Неймара травма и несколько недель бразилец проведет в лазарете.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1.45, тогда как успех хозяев оценивается в 6.80, а ничья — в 4.90.

    «Ницца» выглядит не очень убедительно — не хватает остроты в завершающей стадии. Даже без Неймара гости должны брать свое. Предлагаем поставить на победу ПСЖ с форой -1 гол за 1.72. 0

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    «Ницца» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч французской Лиги 1 18 октября 2019 года. Прогноз на «Ницца» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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