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    Англия реабилитируется после поражения от чехов

    Болгария — Англия. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Евро-2020 14 октября 2019 года

    Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Болгария — Англия
    Гарри Кейн
    В восьмом туре отбора на чемпионат Европы-2020 сборная Болгарии будет принимать сборную Англии. Встреча пройдет 14 октября в Софии. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Болгария — Англия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 14 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Сборная Болгарии

    Сборная Болгарии еще не побеждала в этом году. Последнюю на данный момент победу болгары добыли год назад — 13 октября, когда одолели Кипр в Лиге наций.

    Безвыигрышная серия сборной Болгарии насчитывает девять матчей (десять — с учетом недавней товарищеской встречи против Ирландии, которая в сентябре завершилась для болгарской команды поражением 1:3).

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    В отборе на Евро-2020 сборная Болгарии одержала три победы при трех поражениях. 11 октября подопечные Красимира Балакова в гостях сыграли вничью с Черногорией.

    В турнирной таблице группы А Болгария, набрав 3 очка в шести играх, занимает последнее место. У болгарской сборной 5 забитых мячей и 11 пропущенных.

    Сборная Англии

    Сборная Англии в предыдущем туре могла досрочно оформить путевку на Евро-2020, но вместо этого проиграла сборной Чехии (1:2) и немного осложнила себе жизнь (или скорее отложила вопрос выхода в финальную часть).

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    После пяти матчей у английской сборной в активе 12 очков. У Чехии столько же после шести игр. На третьем месте идет сборная Косово, у которой 8 очков в шести матчах.

    До поражения от чехов в отборе на Евро-2020 Англия не только не проигрывала, но и вничью не играла — четыре победы в четырех матчах, причем каждая минимум с четырьмя забитыми голами.

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    • Отметим, что Англия — одна из лучших команд этого отбора по забитым голам. У английской сборной уже 20 забитых (пропущено 6).

    Прогноз

    Победу Болгарии букмекеры оценивают коэффициентом 17,00, ничью — 7.30, а победу Англии — 1,21.

    Прогноз на матч Болгария — Англия — Ф2 (-1,5) с коэффициентом 1,68. 0

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    Болгария — Англия. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Евро-2020 14 октября 2019 года. Прогноз на Болгария — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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