Колумбия — Чили. Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбольный товарищеский матч 12 октября 2019 года

В субботу, 12 октября, сборная Колумбии сыграет с командой Чили в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Рико Перес» в испанском Аликанте, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Чили.

Колумбия

Сборная Колумбии начала 2019 год с двух товарищеских матчей, в которых сначала обыграла Японию (1:0), а затем уступила Южной Корее (1:2).

Вскоре после этого «кофейщики» поочередно разгромили Панаму (3:0) и Перу (3:0) и отправились на Кубок Америки.

На континентальном первенстве колумбийцы уверенно преодолели барьер группового этапа, победив Аргентину (2:0), Катар (1:0) и Парагвай (1:0), но уже в четвертьфинале проиграли чилийцам (0:0, 4:5 — по пенальти).

В сентябре подопечные Карлуша Кейроша сыграли вничью с Бразилией (2:2) и Венесуэлой (0:0) в контрольных встречах.

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В заявке сборной Колумбии сейчас отсутствуют Радамель Фалькао, Карлос Бакка, Хамес Родригес и Кристиан Сапата.

Чили

Футболисты сборной Чили в рамках подготовки к Кубку Америки уступили Мексике (1:3), разошлись миром с США (1:1) и обыграли Гаити (2:1).

На групповом этапе континентального первенства «красная команда» победила Японию (4:0) и Эквадор (2:1), но проиграла Уругваю (0:1).

Затем, как уже было сказано, состоялся успешный четвертьфинал с Колумбией (0:0, 5:4 — по пенальти), а в полуфинале чилийцы потерпели поражение от Перу (0:3). Матч за третье место тоже оказался неудачным — поражение от Аргентины (1:2).

В сентябре сборная Чили сыграла вничью с той же Аргентиной (0:0), после чего уступила Гондурасу (1:2).

Сборная Чили сейчас не может рассчитывать на Эдуардо Варгаса, Эстебана Паредеса, Матиаса Фернандеса и Чарлеса Арангиса.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Колумбии — 2.55, победа сборной Чили — 2.85, ничья — 3.20.

Мы отдадим небольшое преимущество «кофейщикам», которые с марта не проигрывали в основное время во всех турнирах.

Да, они уступили «красной команде» на Кубке Америки, но ведь сама встреча прошла в равной борьбе, а путевку в полуфинал чилийцы вырвали лишь благодаря везению в серии пенальти.

Также мы бы отметили то, насколько слабо сборная Чили провела последние товарищеские встречи. Особенно удивило поражение от Гондураса. Исходя из этого, наш прогноз — «победа сборной Колумбии с форой 0» за 1.80.

Для тех, кто готов рискнуть, мы бы посоветовали поставить на ничью, которая в матче в целом равных команд вполне вероятна. 0