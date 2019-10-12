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    Возьмет ли Колумбия реванш у Чили за поражение на Кубке Америки?

    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбольный товарищеский матч 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Колумбия — Чили
    Дуван Сапата
    В субботу, 12 октября, сборная Колумбии сыграет с командой Чили в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет на стадионе «Хосе Рико Перес» в испанском Аликанте, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Колумбия — Чили.

    Колумбия

    Сборная Колумбии начала 2019 год с двух товарищеских матчей, в которых сначала обыграла Японию (1:0), а затем уступила Южной Корее (1:2).

    Вскоре после этого «кофейщики» поочередно разгромили Панаму (3:0) и Перу (3:0) и отправились на Кубок Америки.

    На континентальном первенстве колумбийцы уверенно преодолели барьер группового этапа, победив Аргентину (2:0), Катар (1:0) и Парагвай (1:0), но уже в четвертьфинале проиграли чилийцам (0:0, 4:5 — по пенальти).

    В сентябре подопечные Карлуша Кейроша сыграли вничью с Бразилией (2:2) и Венесуэлой (0:0) в контрольных встречах.

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    В заявке сборной Колумбии сейчас отсутствуют Радамель Фалькао, Карлос Бакка, Хамес Родригес и Кристиан Сапата.

    Чили

    Футболисты сборной Чили в рамках подготовки к Кубку Америки уступили Мексике (1:3), разошлись миром с США (1:1) и обыграли Гаити (2:1).

    На групповом этапе континентального первенства «красная команда» победила Японию (4:0) и Эквадор (2:1), но проиграла Уругваю (0:1).

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    • Затем, как уже было сказано, состоялся успешный четвертьфинал с Колумбией (0:0, 5:4 — по пенальти), а в полуфинале чилийцы потерпели поражение от Перу (0:3). Матч за третье место тоже оказался неудачным — поражение от Аргентины (1:2).

    В сентябре сборная Чили сыграла вничью с той же Аргентиной (0:0), после чего уступила Гондурасу (1:2).

    Сборная Чили сейчас не может рассчитывать на Эдуардо Варгаса, Эстебана Паредеса, Матиаса Фернандеса и Чарлеса Арангиса.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа сборной Колумбии — 2.55, победа сборной Чили — 2.85, ничья — 3.20.

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    Мы отдадим небольшое преимущество «кофейщикам», которые с марта не проигрывали в основное время во всех турнирах.

    Да, они уступили «красной команде» на Кубке Америки, но ведь сама встреча прошла в равной борьбе, а путевку в полуфинал чилийцы вырвали лишь благодаря везению в серии пенальти.

    Также мы бы отметили то, насколько слабо сборная Чили провела последние товарищеские встречи. Особенно удивило поражение от Гондураса. Исходя из этого, наш прогноз — «победа сборной Колумбии с форой 0» за 1.80.

    Для тех, кто готов рискнуть, мы бы посоветовали поставить на ничью, которая в матче в целом равных команд вполне вероятна. 0

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    Колумбия — Чили. Прогноз (к. 1.80) и ставки на футбольный товарищеский матч 12 октября 2019 года. Прогноз на Колумбия — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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