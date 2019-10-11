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    Сборная Украины сделает еще один шаг навстречу Евро-2020

    Украина — Литва. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины
    Прогноз на Украина — Литва
    Виктор Цыганков
    В седьмом туре отбора на Евро-2020 сборная Украины будет принимать сборную Литвы. Матч пройдет 11 октября на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Украина — Литва.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Сборная Украины

    Сборная Украины к матчу против Литвы подходит без поражений в квалификации и в статусе безоговорочного лидера группы В

    Подопечные Андрея Шевченко в пяти матчах отбора одержали четыре победы при одной ничьей (на выезде против Португалии). В сентябре Украины проводила первый матч против Литвы и одержала разгромную победу на выезде (3:0).

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    В турнирной таблице группы В в активе у украинской сборной 13 очков, 11 забитых мячей и 1 пропущенный. Своего ближайшего преследователя Португалию Украина опережает на 5 очков (у пиренейцев есть один матч в запасе), а Сербию, у которой столько же игр, сколько и у Украины, на 6 очков.

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    • В сентябре сборная Украины также проводила товарищеский матч. В экспериментальном составе «желто-синие» сыграли вничью со сборной Нигерии (2:2), сумев уйти от поражения.

    Сборная Литвы

    Сборная Литвы наоборот является аутсайдером отборочной группы В. В пяти матчах литовцы сумели не проиграть только один раз.

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    Случилось это в июне, когда Литва сыграла вничью против Люксембурга (1:1). После этого литовская сборная потерпела три поражения подряд.

    В сентябре подопечные Валдаса Урбонаса проиграли сперва Украине (0:3), а затем были разгромлены еще и Португалией (1:5).

    С 1 набранным очком Литва занимает последнее место в группе В. У команды 4 забитых и 15 пропущенных мячей.

    Прогноз

    На победу сборной Украины в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,09, на ничью — 12,50, а на победу сборной Литвы — 37,00.

    Украинской сборной осталось сделать два шага, чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, и оступаться в матче против соперника уровня Литвы украинцы просто не имеют права. Подопечные Андрея Шевченко, возможно, будут играть с оглядкой на то, что в следующем матче им предстоит встретиться с Португалией, но все равно должны обыгрывать литовцев.

    Прогноз на матч Украина — Литва — победа хозяев и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,97. 0

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    Украина — Литва. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч квалификации Евро-2020 11 октября 2019 года. Прогноз на Украина — Литва. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97
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