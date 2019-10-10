Казахстан — Кипр. Прогноз (к. 4.40) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 10 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Казахстана 10 октября в Астане на стадионе «Астана Арена» сыграет с национальной командой Кипра. Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на Казахстан — Кипр.

Казахстан

Отбор на Евро-2020 казахская команда начала с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией (3:0). Уже в следующей игра она потерпела еще более крупное домашнее поражение от России — 0:4.

В третьем туре квалификации подопечные Михала Билека снова крупно проиграли — Бельгии (0:3), однако затем разгромили Сан-Марино (4:0) дома.

Все прогнозы на Евро-2020

После этого сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с с грядущим соперником (1:1). А свой предыдущий поединок она проиграла на выезде России — 0:1.

Кипр

В отборе к Евро-2020 островитяне в марте стартовали с домашнего разгрома команды Сан-Марино (5:0). Тем не менее, во втором туре они были повержены Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

В июне сборная Кипра на выезде уступила команде Шотландии со счетом 1:2, едва не уйдя от поражения на последних минутах, но тут же пропустив снова.

После этого подопечные Ран Бен Шимона уступили на выезде России со счетом 0:1.

И все же предыдущие два матча завершились для сборной неплохо. Сперва она свела вничью поединок против Казахстана (1:1) дома, а потом разбила на выезде Сан-Марино — 4:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,9, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что Казахстан выиграет и обе команды забьют за 4,4. 0