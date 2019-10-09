Германия — Аргентина. Прогноз (к. 1.79) и ставки на футбольный товарищеский матч 9 октября 2019 года

В среду, 9 октября, сборная Германии сыграет с командой Аргентины в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Германия — Аргентина.

Германия

В отборе на Евро-2020 сборная Германии попала в группу C вместе с Нидерландами, Северной Ирландией, Белоруссией и Эстонией.

По прошествии пяти туров подопечные Йоахима Лева набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Немцы по разу обыграли Нидерланды (3:2), Белоруссию (2:0), Эстонию (8:0) и Северную Ирландию (2:0). Единственное поражение они потерпели дома от «оранжевых» (2:4).

Последний товарищеский матч «орлы» провели в марте этого года в Вольфсбурге, где разошлись миром с Сербией (1:1).

В заявке сборной Германии находятся все сильнейшие игры. Дебютировать за национальную команду может хавбек «Байера» Надим Амири.

Аргентина

Сборная Аргентины начала 2019 год с товарищеских матчей, в которых проиграла Венесуэле (1:3), а также обыграла Марокко (1:0) и Никарагуа (5:1).

Затем «небесно-голубые» отправились на Кубок Америки, где на групповом этапе уступили Колумбии (0:2), разошлись миром с Парагваем (1:1) и победили Катар (2:0).

В четвертьфинале аргентинцы одолели Венесуэлу (2:0), после чего потерпели поражение от Бразилии (0:2). В матче за третье место подопечные Лионеля Скалони оказались сильнее Чили (2:1).

В сентябрьских товарищеских матчах Аргентина разошлась миром с теми же чилийцами (0:0) и разгромила Мексику (4:0).

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За сборную Аргентины в ближайших матчах не сыграют Лионель Месси, отбывающий дисквалификацию, а также Серхио Агуэро и Мауро Икарди.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Германии — 1.95, победа сборной Аргентины — 3.90, ничья — 3.50.

Не секрет, что у обеих команд в последнее время наметились определенные проблемы, поставившие под угрозу их высокий статус.

Немцы ощутили на себе всю мощь критики после того, как проиграли Нидерландам на своем поле, тогда как аргентинцы провалились летом, когда в очередной раз не сумели завоевать трофей с Лионелем Месси в составе.

Понятно, что родные трибуны будут гнать вперед «орлов», но, учитывая их проблемы в обороне, нам кажется, что «небесно-голубые» тоже забьют хотя бы раз. Наш прогноз — «обе забьют» за 1.79.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.77. После этого матча у Германии намечена встреча с Эстонией, но вряд ли подопечные Йоахима Лева будут уж слишком экономить силы в Дортмунде. 0