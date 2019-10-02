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    Обыграет ли «Наполи» «Генк» на выезде?

    «Генк» — «Наполи». Прогноз (к. 2.5) и ставки на матч Лиги чемпионов 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Генк Прогнозы на Наполи Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на «Генк» — «Наполи»
    «Наполи» выиграл в первом туре у «Ливерпуля»
    В среду, 2 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов бельгийский «Генк» на «Луминус Арена» примет итальянский «Наполи». Поединок начнется в 19:55 по мск. Прогноз на «Генк» — «Наполи».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Генк»

    «Генк» в прошлом сезоне довольно неожиданно выиграл чемпионат Бельгии, впервые став победителем первенства с сезона 2010/2011.

    «Магистры» в последний раз играли в группе Лиги чемпионов в 2011 году. Тогда им в соперники достались «Байер», «Челси» и «Валенсия» и в шести матчах с ними «шахтеры» набрали только три очка, не одержав ни одной победы.

    В первом туре групповой стадии текущего сезона команда потерпела разгром на выезде от «Зальцбурга» — 2:6.

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    По итогам восьми туров чемпионата Бельгии коллектив занимает седьмое место с отставанием в семь очков от лидера «Брюгге». Две предыдущие встречи перед грядущей игрой он выиграл.

    «Наполи»

    Приняв участие в 6 матчах в рамках чемпионата Италии, коллектив из Неаполя сумел заработать 12 очков и занял 4 место в турнирной таблице.

    На старте сезона «партенопейцы» в результативной встрече взяли верх над «Фиорентиной» во Флоренции (4:3), но спустя неделю с таким же счетом команда проиграла «Ювентусу» в гостях (4:3).

    В третьем туре Серии А «Наполи» заработал три очка в поединке с «Сампдорией» (2:0), а в матче группового этапа Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти одолели «Ливерпуль» (2:0).

    После этого клуб из Неаполя разгромил на выезде «Лечче» (1:4), неожиданно уступил «Кальяри» (1:0) и победил «Брешию» (2:1) дома.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,42, тогда как успех хозяев поля оценивается в 7,0, а ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,5. 0

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