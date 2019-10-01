ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовНулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова «Локомотив»РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Спартак» проиграл «Оренбургу» Рияд Марез и Кевин де БрейнеНовый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 19:34
    • «Спартак» объявил об отставке Кононова
  • 22:17
    • Источник: Гаттузо отказал «Спартаку»
  • 21:02
    • «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»
  • 20:45
    • Сербские волейболисты выиграли чемпионат Европы
  • 18:27
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Оренбургу»
  • 17:57
    • Гол Джеко принес «Роме» победу над «Лечче»
  • 17:23
    • «Трактор» прервал свою серию из четырех поражений подряд
    Все новости спорта

    Сколько голов зрители увидят в Москве?

    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Локомотив Прогнозы на футбол России Прогнозы на Атлетико Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико»
    Диего Коста
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на «РЖД Арене» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Октября 2019 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.67
  • Играть!
    •

    «Локомотив»

    Московский клуб является лидером Группы D. Имея в своем активе 3 балла, «железнодорожники» опережают «Ювентус» и «Атлетико» на 1 пункт, а также «Байер» на 3 очка.

    На старте еврокубкового сезона подопечные Юрия Семина в Германии переиграли леверкузенский коллектив (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    После этого столичная команда в непростой битве с «Оренбургом» в чемпионате сумела победить оппонентов с минимальным преимуществом (2:3). А следующий поединок «Локомотив» провел в 1/16 Кубка страны, где уступил «Балтике» в серии пенальти (1:1, 4:1).

  • Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне
  • «Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью
  • Вчера

    • Последняя на данный момент встреча оказалась для «железнодорожников» более удачной. В 11 туре РПЛ коллектив Семина обыграл «Зенит» (1:0) и занял 2 место в таблице Премьер-лиги.

    «Атлетико»

    В первом матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский клуб загнал себя в непростое положение.

  • Крыховяк и VAR помогли «Локомотиву» вернуть чемпионскую интригу
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Локомотива» над «Зенитом»
  • Вчера

    • Проигрывая к 65 минуте 0:2, «матрасники» все-таки вырвали ничью у «Ювентуса» (2:2). Благодаря этому они находятся на 3 позиции в таблице.

    «Локомотив» — «Атлетико»: еще прогноз с к. 2.30

    После встречи с итальянцами выступления команды Симеоне в чемпионате не всегда были удачными. В 5 туре Примеры «Атлетико» дома расписал мировую с «Сельтой» (0:0), но спустя несколько дней «индейцы» одолели «Мальорку» (0:2).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В последнем на данный момент поединке против «Реала» мадридский коллектив не выявил сильнейшего в столичном дерби на «Ванда Метрополитано» (0:0).

    Прогноз

    На победу «Локомотива» в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,30, ничейный результат оценивается в 3,65, а успех гостей — в 1,65.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь РС
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Парма — Торино
  • Сегодня в 21:45
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Реал — Брюгге
  • Завтра в 19:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Шахтер
  • Завтра в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Бромвич
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Динамо Загреб
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Галатасарай — ПСЖ
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино
  • Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
    • 11:59 27/09/2019     Уле-Гуннар Сульшер
  • Аргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛ
    • 18:01 24/09/2019     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • Вчера в 04:20
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 октября 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 00:290
  • 16:16
    • «Витесс» Слуцкого вдесятером одолел «Валвейк»
  • 16:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й
  • 15:56
    • «Рубин» и «Уфа» голов не забили
    Киран Триппьер Футбол Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне«Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью Вчера в 15:190
  • Экспресс дня

  • Сравняется ли «Краснодар» по очкам с лидерами РПЛ?
  • 2.64
    •
  • 00:15
    • «Марсель» поделил очки с «Ренном»
  • 23:57
    • «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье»
  • 23:44
    • Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре Футбол «Ливерпуль» вышел сухим из водыРеакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» Вчера в 04:200
  • 15:29
    • «Наполи» обыграл «Брешию», несмотря на гол Балотелли
  • 23:30
    • Черевченко: «Арсенал» пытался не давать «быкам» разыгрывать мяч
  • 23:11
    • Левашов: Если есть ВАР, зачем тогда судьи?
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие