«Локомотив» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.63) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на «РЖД Арене» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Атлетико».

«Локомотив»

Московский клуб является лидером Группы D. Имея в своем активе 3 балла, «железнодорожники» опережают «Ювентус» и «Атлетико» на 1 пункт, а также «Байер» на 3 очка.

На старте еврокубкового сезона подопечные Юрия Семина в Германии переиграли леверкузенский коллектив (1:2).

Все прогнозы на футбол

После этого столичная команда в непростой битве с «Оренбургом» в чемпионате сумела победить оппонентов с минимальным преимуществом (2:3). А следующий поединок «Локомотив» провел в 1/16 Кубка страны, где уступил «Балтике» в серии пенальти (1:1, 4:1).

Последняя на данный момент встреча оказалась для «железнодорожников» более удачной. В 11 туре РПЛ коллектив Семина обыграл «Зенит» (1:0) и занял 2 место в таблице Премьер-лиги.

«Атлетико»

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский клуб загнал себя в непростое положение.

Проигрывая к 65 минуте 0:2, «матрасники» все-таки вырвали ничью у «Ювентуса» (2:2). Благодаря этому они находятся на 3 позиции в таблице.

«Локомотив» — «Атлетико»: еще прогноз с к. 2.30

После встречи с итальянцами выступления команды Симеоне в чемпионате не всегда были удачными. В 5 туре Примеры «Атлетико» дома расписал мировую с «Сельтой» (0:0), но спустя несколько дней «индейцы» одолели «Мальорку» (0:2).

В последнем на данный момент поединке против «Реала» мадридский коллектив не выявил сильнейшего в столичном дерби на «Ванда Метрополитано» (0:0).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,30, ничейный результат оценивается в 3,65, а успех гостей — в 1,65.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,63. 0