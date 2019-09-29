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    «Наполи» не будет тратить силы перед ЛЧ

    «Наполи» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Наполи Прогнозы на Брешию
    Прогноз на «Наполи» — «Брешиа»
    Дрис Мертенс
    В шестом туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Брешию». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 29 сентября. Начало встречи — в 13:30 мск. Прогноз на «Наполи» — «Брешиа».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Наполи»

    Приняв участие в 5 матчах в рамках чемпионата Италии, коллектив из Неаполя сумел заработать 9 очков и занял 4 место в турнирной таблице.

    На старте сезона «партенопейцы» в результативной встрече взяли верх над «Фиорентиной» во Флоренции (4:3), но спустя неделю с таким же счетом команда проиграла «Ювентусу» в гостях (4:3).

    В третьем туре Серии А «Наполи» заработал три очка в поединке с «Сампдорией» (2:0), а в матче группового этапа Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти одолели «Ливерпуль» (2:0).

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    После этого клуб из Неаполя разгромил на выезде «Лечче» (1:4), но затем неожиданно уступил «Кальяри» (1:0).

    «Брешиа»

    На данный момент бело-голубые занимают 11 место в таблице. За 5 туров Серии А команда из одноименного города сумела набрать 6 очков и забить 6 голов, пропустив при этом 7 мячей.

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  • 23/09/2019

    • На старте сезона «Брешиа» в овертайме вылетела от «Перуджи» из 1/32 финала Кубка Италии (2:1). Но в 1 матче чемпионата «ласточки» сумели победить «Кальяри» в гостях (0:1).

    Следующую встречу подопечные Эудженио Корини проиграли «Милану» (1:0). Во время паузы на отборочный цикл к Евро-2020 бело-голубые в товарищеских поединках одолели «Мантову» (1:5) и «Фрозиноне» (3:2).

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    Но в 3 туре Серии А «Брешиа» потеряла очки, уступив «Болонье» (3:4). Затем в Удине гости взяли верх над «Удинезе» (0:1), а в матче 24 сентября «ласточки» потерпели поражение от «Ювентуса» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,50, а в успех гостей они не верят, оценивая его в 11,0.

    Нет гарантии того, что Карло Анчелотти выпустит на матч основной состав. Поэтому хозяева должны справиться с соперником лишь благодаря классу. Наш прогноз — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,85. 0

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    «Наполи» — «Брешиа». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Наполи» — «Брешиа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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