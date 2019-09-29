ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоНа пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике Маурисио ПочеттиноКонец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью? «Атлетико» — «Реал»Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
  • 20:45
    • Вальверде: У Месси нет серьезной травмы
  • 16:57
    • «Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом
  • 16:28
    • Алиссон может вернуться к тренировкам на этой неделе
  • 16:13
    • Cиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом»
    Все новости спорта

    В Дюссельдорфе команды не будут отсиживаться в защите

    «Фортуна» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Бундеслиги 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Фортуну Прогнозы на Фрайбург
    Прогноз на «Фортуна» — «Фрайбург»
    Кристиан Штрайх
    В шестом туре немецкой Бундеслиги «Фортуна» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Фрайбург».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.75
  • Играть!
    •

    «Фортуна»

    В пяти турах немецкого первенства коллектив из Дюссельдорфа набрал 4 очка. Сейчас команда располагается на 13 месте в таблице с разницей мячей 7:9.

    Обыграв на старте сезона «Вердер» в гостях (1:3), «Фортуна» вот уже в 4 встречах Бундеслиги не может победить. Да и в этих поединках подопечным Фридхельма Функеля удалось заработать лишь 1 балл.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В матче 24 августа на «Меркур Шпиль-Арене» хозяева потерпели поражение от «Байера» (1:3), а спустя неделю команда из Дюссельдорфа уступила «Айнтрахту» (2:1).

    После паузы на квалификационные поединки сборных «Фортуна» на своем поле разошлась миром с «Вольфсбургом» (1:1), но следующую встречу подопечные Функеля вновь проиграли, оказавшись слабее «Боруссии» М в гостях (2:1).

    «Фрайбург»

    На старте нынешнего сезона Бундеслиги коллектив из одноименного города демонстрирует неплохие результаты. В 5 матчах чемпионата команда заработала 10 очков, что позволяет ей занять 4 позицию в таблице.

  • Возвращение к истокам. FIFA 20 вновь переносит нас на улицу
  • Игра должна понравится фанатам серии
  • 25/09/2019

    • Победив в овертайме «Магдебург» (0:1) в рамках 1/32 финала Кубка Германии, подопечные Кристиана Штрайха завоевали 6 баллов в двух встречах немецкого первенства. Эта команда одолела «Майнц» (3:0) и «Падерборн» (1:3).

    Затем «Фрайбург» потерпел поражение от «Кельна» на своем поле (1:2), но спустя неделю в товарищеской игре «бразильцы из Брайсгау» расправились с «Арау» (4:2).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В 4 туре Бундеслиги коллектив Штрайха взял верх над «Хоффенхаймом» в гостях (0:3), а в матче 21 сентября «Фрайбург» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).

    Прогноз

    На победу «Фортуны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,55, а на победу «Фрайбурга» — 2,75.

    Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,59. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Валенсия
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Тамбов
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Ливерпуль
  • Сегодня в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ростов — Динамо
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Падерборн — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Шальке
  • Сегодня в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Сегодня в 16:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Сегодня в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бернли
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «МЮ» находится в кризисе уже давно
  • «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков
    • 22:52 24/09/2019     «Локомотив» — «Оренбург»
  • Очередная потеря «Локо». Семин победил на Урале, но может лишиться Крыховяка
    • 01:23 23/09/2019     Гарри Кейн
  • Провал в Лестере. У «Тоттенхэма» наступил период застоя
    • 11:52 22/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фортуна» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Бундеслиги 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Фортуна» — «Фрайбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
    Тоже интересно
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • 00:55
    • «Эвертон» планирует подписать Гетце
  • 00:41
    • Гуарин продолжит карьеру в Бразилии
  • 23:54
    • «Айнтрахт» в гостях обыграл «Унион»
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • Экспресс дня

  • «Айнтрахт» совершит успешный вояж в Берлин
  • 4.37
    •
  • 22:39
    • «Виннипег» продлил контракт с Лайне
  • 22:24
    • Кулибали дисквалифицирован на два матча
  • 20:31
    • Погба хочет зарабатывать в «МЮ» 35 миллионов в год
    «Локомотив» Футбол РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победительРезультаты матчей 1/16 финала Кубка России — в нашем обзоре прессы 26/09/2019 в 02:190
  • 20:17
    • Премия The Best: ФИФА сделала заявление в ответ на обвинения в фальсификации
  • 19:59
    • «Спортинг» назвал имя нового главного тренера
  • 19:46
    • Стало известно, кто может сменить Джампаоло в «Милане»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие