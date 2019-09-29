«Фортуна» — «Фрайбург». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Бундеслиги 29 сентября 2019 года

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Фортуна» будет принимать «Фрайбург». Игра пройдет на «Меркур Шпиль-Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Фортуна» — «Фрайбург».

«Фортуна»

В пяти турах немецкого первенства коллектив из Дюссельдорфа набрал 4 очка. Сейчас команда располагается на 13 месте в таблице с разницей мячей 7:9.

Обыграв на старте сезона «Вердер» в гостях (1:3), «Фортуна» вот уже в 4 встречах Бундеслиги не может победить. Да и в этих поединках подопечным Фридхельма Функеля удалось заработать лишь 1 балл.

Все прогнозы на Бундеслигу

В матче 24 августа на «Меркур Шпиль-Арене» хозяева потерпели поражение от «Байера» (1:3), а спустя неделю команда из Дюссельдорфа уступила «Айнтрахту» (2:1).

После паузы на квалификационные поединки сборных «Фортуна» на своем поле разошлась миром с «Вольфсбургом» (1:1), но следующую встречу подопечные Функеля вновь проиграли, оказавшись слабее «Боруссии» М в гостях (2:1).

«Фрайбург»

На старте нынешнего сезона Бундеслиги коллектив из одноименного города демонстрирует неплохие результаты. В 5 матчах чемпионата команда заработала 10 очков, что позволяет ей занять 4 позицию в таблице.

Победив в овертайме «Магдебург» (0:1) в рамках 1/32 финала Кубка Германии, подопечные Кристиана Штрайха завоевали 6 баллов в двух встречах немецкого первенства. Эта команда одолела «Майнц» (3:0) и «Падерборн» (1:3).

Затем «Фрайбург» потерпел поражение от «Кельна» на своем поле (1:2), но спустя неделю в товарищеской игре «бразильцы из Брайсгау» расправились с «Арау» (4:2).

В 4 туре Бундеслиги коллектив Штрайха взял верх над «Хоффенхаймом» в гостях (0:3), а в матче 21 сентября «Фрайбург» и «Аугсбург» сыграли вничью (1:1).

Прогноз

На победу «Фортуны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 3,55, а на победу «Фрайбурга» — 2,75.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,59. 0