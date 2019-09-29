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    Постигнет ли «Сельту» участь «Севильи»?

    «Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Эйбар» — «Сельта»
    «Эйбар» поднялся из зоны вылета в прошлом туре
    В воскресенье, 29 сентября, в седьмом туре испанской Примеры «Эйбар» в домашнем матче сыграет с «Сельтой». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2019 года
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    «Эйбар»

    До предыдущего тура команда из провинции Гипускоа была одним из аутсайдеров чемпионата Испании. С двумя очками, набранными в 5 матчах, этот коллектив находился на 19 месте в турнирной таблице.

    В первом туре Примеры «оружейники» на выезде проиграли выходцу из Сегунды «Мальорке» (2:1), а в следующем матче первенства «Эйбар» расписал мировую с «Осасуной» (0:0).

    Осеннюю часть сезона этот коллектив начал с поражения от мадридского «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» (3:2), а чуть позже в товарищеской встрече подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграли вничью с «Мирандесом» (2:2).

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    После перерыва на матчи сборных «оружейники» уступили «Эспаньолу» в Ла Лиге (1:2), а в поединке в Валенсии против «Леванте» зрители не увидели голов (0:0).

    Тем не менее, в последнем туре клуб сенсационно победил экс-лидера «Севильи» (3:2), хотя проигрывал 0:2 до 66-й минуты, благодаря чему поднялся на 16-е место.

    «Сельта»

    «Сельта» за шесть туров Примеры набрала шесть очков. С таким показателем команда разместилась на 15 строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

    «Кельты» не могут выиграть уже в четырех встречах кряду чемпионата Испании. За этот период они три раза сыграли вничью и однажды проиграли.

    Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) и с «Атлетико» (0:0) в гостях, а также «Эспаньолом» (1:1) дома. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,3.

    Рекомендую ставить на то, что «Эйбар» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0

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    «Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50
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