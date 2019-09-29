«Эйбар» — «Сельта». Прогноз (к. 4.5) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года

В воскресенье, 29 сентября, в седьмом туре испанской Примеры «Эйбар» в домашнем матче сыграет с «Сельтой». Стартовый свисток будет дан в 15:00 по мск. Прогноз на «Эйбар» — «Сельта».

«Эйбар»

До предыдущего тура команда из провинции Гипускоа была одним из аутсайдеров чемпионата Испании. С двумя очками, набранными в 5 матчах, этот коллектив находился на 19 месте в турнирной таблице.

В первом туре Примеры «оружейники» на выезде проиграли выходцу из Сегунды «Мальорке» (2:1), а в следующем матче первенства «Эйбар» расписал мировую с «Осасуной» (0:0).

Осеннюю часть сезона этот коллектив начал с поражения от мадридского «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» (3:2), а чуть позже в товарищеской встрече подопечные Хосе Луиса Мендилибара сыграли вничью с «Мирандесом» (2:2).

После перерыва на матчи сборных «оружейники» уступили «Эспаньолу» в Ла Лиге (1:2), а в поединке в Валенсии против «Леванте» зрители не увидели голов (0:0).

Тем не менее, в последнем туре клуб сенсационно победил экс-лидера «Севильи» (3:2), хотя проигрывал 0:2 до 66-й минуты, благодаря чему поднялся на 16-е место.

«Сельта»

«Сельта» за шесть туров Примеры набрала шесть очков. С таким показателем команда разместилась на 15 строчке в турнирной таблице, опережая зону вылета на один пункт.

«Кельты» не могут выиграть уже в четырех встречах кряду чемпионата Испании. За этот период они три раза сыграли вничью и однажды проиграли.

Мировые пришлись на поединки с «Севильей» (1:1) и с «Атлетико» (0:0) в гостях, а также «Эспаньолом» (1:1) дома. Поражение было в четвертом туре от «Гранады» (0:2) на своей территории.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,3, тогда как успех гостей оценивается в 3,2, а ничья — в 3,3.

Рекомендую ставить на то, что «Эйбар» выиграет, и обе команды забьют за 4,5. 0