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    «Сампдория» — «Интер». Прогноз (к. 3.2) и ставки на матч чемпионата Италии 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сампдорию Прогнозы на Интер
    Прогноз на «Сампдория» — «Интер»
    «Интер» пока не знает осечек в Серии А
    В шестом туре итальянской Серии А «Сампдория» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Комунале Луиджи Феррарис» 28 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сампдория»

    В нынешней кампании «Сампдория» провела уже пять поединков. Первым матчем нового футбольного года стала для нее кубковая игра против «Кротоне», в которой она победила 3:1 и прошла дальше.

    Старт в Серии А пока что выдается неудачным. В первом туре подопечные Эусебио Ди Франческо были разгромлены дома «Лацио» (0:3), а во втором — «Сассуоло» (1:4).

    Далее последовало еще одно поражение, которое нанес «Наполи» (0:2), и только после этого команда победила — дома «Торино» (1:0).

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    Тем не менее, в прошлом туре снова пришло время неудач после встречи с «Фиорентиной» (1:2), из-за чего коллектив занимает последнее место в таблице.

    «Интер»

    Подопечные Антонио Конте выиграли все пять матчей в рамках Серии А, благодаря чему стали лидером в турнирной таблице.

    В первом матче на «Джузеппе Меацца» «Интер» уверенно справилися с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).

    Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» (1:0). И только в домашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:1) случилась пока что единственная осечка.

    В позапрошлом туре коллектив победил в дерби «Милан» — 2:0, а в прошлом, снова на своем поле — «Лацио» со счетом 1:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,65, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,25, а ничья — в 3,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0

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